Viralizan al ‘ñero araña’, antihéroe que arriesgó su vida trepándose en articulado de TransMilenio

Nuevamente, el Sistema de Transporte Integrado vuelve a ser tendencia en las redes sociales, en esta ocasión con un suceso relacionado con un arriesgado comportamiento de un habitante de calle que arriesgó su vida con tal de llegar lo más pronto posible a su destino. Hecho que abrió un debate en el mundo digital, en donde algunos internautas reprocharon el acto y otros lo vieron de manera jocosa.

Actos de intolerancia se convirtieron en paisaje en TransMilenio y esto queda evidenciado con algunos reprochables actos realizados por algunos usuarios, los cuales generan una perspectiva negativa respecto al funcionamiento del sistema, tales como: el vendedor ambulante que subió su ‘tienda’ a un articulado, ocupando con su emprendimiento el lugar diseñado para discapacitados ; o la usuaria de nacionalidad mexicana que insultó y agredió a otra pasajera por el roce de cuerpos que tuvieron al momento de subir al bus.

Habitante de calle arriesgó su vida trepándose en articulado de TransMilenio

Por otra parte, en el ‘Transmi’ también se han hecho tendencia otros actos derivados de la manera en que algunos artistas se la rebuscan informalmente para llevar su sustento a la casa y de paso generar una sonrisa en los usuarios, muestra de esto fue el imitador de Shakira que usó a bailar el ‘Waka Waka’, y los cantantes de bolero que generaron sed de la mala a sus espectadores.

En esta ocasión un habitante de calle fue el más reciente protagonista, por un acto temerario y reprochable acto que fue compartido por el portal ‘Parche x Bogotá', página que describió al hombre como el ‘ñeroaraña’, afirmación que abrió una discusión en los comentarios del videoclip: “No es para nada gracioso. No sé por qué insisten en festejar lo que no debe pasar”, “Cuando me compre un bus no diré nada, pero habrá señales” y “Necesitamos un buen alcalde en Bogotá”, fueron algunas de las reacciones.

El hombre se trepó en un articulado que se dirigía al Portal Américas, que se movilizaba por la avenida Caracas; el videoclip fue grabado a la altura de la estación Marly.

