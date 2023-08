“No demoran en dañarlo”: Viralizan tecnológico paradero del SITP con Wi-Fi, ubicado en el sur de Bogotá

Son millones los capitalinos los que se movilizan día a día a bordo de los buses del Sistema Integrado de Transporte, mismos que sacan gran parte de su presupuesto diario para pagar los $2.750 pesos, que cuesta el pasaje; precio que rige desde el pasado 10 de enero acorde con el Decreto 004. Ciudadanía que quedó recientemente anonadada al percatarse de la inversión que hizo el Distrito para acondicionar tecnológicamente algunos paraderos.

El usuario de TikTok, Samuel González , fue el encargado de dar a conocer a los bogotanos, la presencia de nuevos paraderos interactivos ubicados al sur de la capital colombiana; más precisamente en la l ocalidad de Kennedy, en cercanías al Batallón de Policía Militar Número 13.

Así reaccionaron internautas a paradero inteligente del SITP

En las imágenes se observa que el paradero interactivo está dotado con dos pantallas en las que se indican las rutas que pasan por el sector y los tiempos de trayecto; adicionalmente provee el servicio gratuito de Wi-Fi y puertos USB para la carga de batería de dispositivos móviles. Otro componente a resaltar es un parlante diseñado para personas con discapacidades visuales limitadas, el cual es activado mediante un botón, el cual le provee información al usuario a manera de audio.

“Bogotá no está preparada para esa tecnologia por la mentalidad de no cuidar los bienes públicos”, “No demoran en dañarlo”, y “Hagamos apuestas; yo digo que no dura más de un mes”, fueron algunos de los comentarios en la red social china.

Estos paneles inteligentes están conectados con TransMiApp, en la cual los usuarios pueden buscar rutas alternas, recargar sus tarjetas personalizadas en línea, encontrar información de interés, entre otras funcionalidades. La aplicación está disponible tanto para dispositivos Android, como para iOs.

