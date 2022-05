“Nunca ordené buscar testigos”: Álvaro Uribe en respuesta a jueza

La Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, anunció en la noche del 27 de abril su decisión de no precluir el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una audiencia virtual que duró más de once horas y en la que explicó por qué no eran procedentes la mayoría de los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes para solicitar que el caso terminará anticipadamente.

Además, la togada aseguró que no se le vulneraron los derechos al también ex senador Uribe Vélez. “El despacho no comparte la crítica de la defensa al censurar que la imputación llevada en la indagatoria fue ‘elástica”.

Tras conocerse esta decisión, este domingo, a través de las redes sociales, Vélez expuso sus argumentos en respuesta a la jueza que título como “Expropiaron mi reputación”.

“Nunca ordene buscar testigos(...) simplemente autoricé al doctor Diego Cadena para corroborar la información que me llegaba. Nunca busque a Juan Guillermo Monsalve. Jamás tome la iniciativa de ofrecer un beneficio. No es cierto que haya pretendido engañar a la justicia”.

En una declaración en video desde su casa que duró 28 minutos, Vélez nuevamente se defendió haciendo un repaso en la línea del tiempo del caso y se dirigió en varias ocasiones a la jueza Ortiz.

“La señora juez subestima y descalifica la credibilidad de los testigos por contradicciones sobre el conocimiento o no del doctor Cadena y razones para remitir las cartas, pero la señora juez ignoro el fondo. Los testigos coinciden en los beneficios ofrecidos por el senador Cepeda y la doctora (Mercedes) Arroyave para que declararán en contra de mi hermano y de mi persona de vínculos con paramilitares. La Corte no evaluó las cartas porque fueron aportadas por el doctor Cadena y consideraron no acreditaba poder de mi parte”, dijo Uribe.

Respecto a la reciente decisión de la togada de que su caso continuara, indicó: “Nunca entendí que la señora juez limitara mi defensa material a apoyar las pruebas presentadas por la Fiscalía para sustentar la solicitud de preclusión. Este tema lo debería revisar la jurisprudencia, pues de ser válida la restricción bastaría con la defensa técnica de los abogados”.

El caso contra Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, sigue en firme. Y tras este reciente fallo, la Fiscalía decidió tomar la opción de presentar un escrito de acusación, por lo que el ex-presidente se irá a juicio.

“Por primera vez un expresidente va a tener que comparecer ante un juez de la República para asumir su responsabilidad penal ante hechos muy graves”, dijo el senador Iván Cepeda, declarado como víctima en el proceso.

Así inició el proceso contra Uribe

En 2012 Uribe demandó al senador Iván Cepeda, señalándolo de buscar en la cárcel testimonios de paramilitares de manera irregular para que declarasen en su contra y así vincularlo con grupos ilegales. Cepeda denunció en el Congreso públicamente, supuestos vínculos de Uribe con la creación de un grupo paramilitar que históricamente surgieron en la década de 1980 para combatir a las guerrillas, pero que cometieron crímenes de lesa humanidad contra civiles.

En 2018 la Corte Suprema de Justicia -el tribunal encargado de investigar a los congresistas- cerró la denuncia contra Cepeda al no encontrar méritos. Por el contrario, el tribunal abrió un nuevo proceso contra Uribe para investigar si había sido él quien presuntamente intentó manipular testigos en contra de Cepeda.

