Expresidente Álvaro Uribe se irá a juicio; Fiscalía lo acusará

Un día después de conocerse la decisión de la jueza, se supo que la Fiscalía no presentará recurso de apelación, por lo que la defensa del expresidente tendrá que prepararse para la etapa de acusación. De esta manera, el expresidente Álvaro Uribe se irá a juicio.

La Jueza 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, anunció en la noche del 27 de abril su decisión de no precluir el proceso contra el expresidente en una audiencia virtual de más de once horas de duración en la que explicó por qué no eran procedentes la mayoría de los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes para solicitar esa medida.

Con esta decisión, el caso contra Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, sigue en firme.

Tras el fallo, la Fiscalía tenía la opción de presentar un nuevo escrito de preclusión ante el Tribunal Superior de Bogotá o un escrito de acusación, con lo que comenzaría el juicio contra Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010.

Pero la entidad anunció este jueves que se irán por la segunda opción. Además, están pensando en retirar al fiscal .

”Por primera vez un expresidente va a tener que comparecer ante un juez de la República para asumir su responsabilidad penal ante hechos muy graves”, dijo el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso.

Y agregó: ”Quiero decir que le hacemos un llamado muy respetuoso y franco al fiscal general, Francisco Barbosa: lo único que procede en derecho y en justicia es un llamado a juicio a la mayor brevedad”.

Luego de presentarse el escrito de acusación se realizaría la audiencia preparatoria del juicio, que tendría un plazo de 120 días.