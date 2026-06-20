Caso periodista Mateo Pérez: Revelan que señalado asesino tenía dos escoltas de empresa que protege a reconocidos artistas

Alias Chalá, señalado del asesinato de Mateo Pérez, tenía escoltas de empresa contratada por famosos artistas

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Nuevos detalles han salido a la luz sobre la captura de John Edison Chalá Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc de alias ‘Calarcá’ y presunto responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido el pasado 7 de mayo en Antioquia.

De acuerdo con una investigación de El tiempo, el jefe disidente se movilizaba con dos escoltas acreditados por una empresa de seguridad privada que, según registros y publicaciones de la propia compañía, también ha prestado servicios a reconocidos artistas nacionales e internacionales.

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Revelan detalles del presunto asesino del periodista Mateo Pérez

Alias Víctor Chalá fue capturado el 13 de junio en un peaje de Flandes, Tolima, cuando se desplazaba en una camioneta de alta gama acompañado por otros cinco hombres. Posteriormente, la Fiscalía anunció medida de aseguramiento en centro carcelario para el presunto cabecilla.

Según estableció El Tiempo, dos de los capturados, César Augusto Lara Alvarado y Óscar Javier Antolínez, cuentan con acreditaciones vigentes como escoltas de la empresa Eagle American de Seguridad, autorizaciones que, de acuerdo con registros de la Superintendencia de Vigilancia citados por ese diario, se extienden hasta el 6 de noviembre.

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Para la Fiscalía, uno de los aspectos clave del proceso es establecer cómo un integrante de las disidencias de las Farc terminó siendo custodiado por personas vinculadas a una empresa de seguridad privada.

La compañía Eagle American de Seguridad, creada en 2009 en Cúcuta, ha difundido en redes sociales imágenes y publicaciones sobre servicios prestados a figuras como Carlos Vives, Pipe Bueno y el rapero estadounidense 6ix9ine.

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Además, el abogado de la empresa, Cristian Camilo Rico, aseguró al mismo medio que cuentan con personal que presta servicios a artistas urbanos.

“Nosotros tenemos un grupo de escoltas, digamos en Medellín y en Bogotá. Estas personas son las encargadas de escoltar a artistas, Blessd, Ryan Castro, o servicios que supediten una asignación personal”, explicó el jurista al diario.

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Sin embargo, Santiago Trespalacios, abogado del cantante Blessd, le manifestó a dicho diario que no ha existido ningún vínculo comercial entre el artista antioqueño y la empresa de seguridad.

El representante de Eagle American también sostuvo que la empresa desconocía que los dos escoltas estaban brindando protección a ‘Víctor Chalá’.

“Lo que pasó es que presuntamente contactan a uno de los escoltas para el servicio de ese señor Chalá y ellos proceden a realizarlo, pero no comunican nada a la empresa”, afirmó Cristian Camilo Rico.

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El abogado insistió en que para cada operación debe existir una orden formal, “como reiteramos el pasado jueves en audiencia, la empresa nada tiene que ver porque no hay una orden de servicio”, agregó.

Asimismo, explicó que las armas halladas durante la captura estaban registradas a nombre de la compañía, razón por la cual la Fiscalía imputó a los escoltas el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El juez de control de garantías les ordenó medida de aseguramiento y les dio casa por cárcel, mientras avanzan las investigaciones para determinar quién coordinó el servicio y cómo se produjo el contacto con el señalado cabecilla de las disidencias.