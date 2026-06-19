Segunda vuelta: Sergio Fajardo publicó extensa carta para justificar su decisión para elegir al próximo presidente

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A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para definir entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella quien será el próximo presidente de la República, este domingo 21 de junio, el excandidato Sergio Fajardo publicó una extensa carta en la que explicó su postura frente a la segunda vuelta presidencial.

En la carta reiteró su llamado a rechazar la polarización política que, según afirmó, ha marcado la campaña electoral.

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Sergio Fajardo a pocos días de la segunda vuelta publicó una carta con su posición

En el documento, titulado Compromiso por Colombia, Fajardo aseguró que el país llega a la jornada electoral dividido por el miedo, la rabia y la confrontación, tras una campaña que calificó como una de las más agresivas de los últimos años.

“La noche del 31 de mayo empezó la segunda vuelta con los discursos más violentos y dañinos que hayamos escuchado en nuestra historia reciente. Un pésimo augurio para lo que vendría en las tres semanas siguientes. Así fue: peor imposible. Una campaña sin debates, llena de agresiones, falsedades, montajes, tergiversaciones, trampas e insultos”, escribió.

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Fajardo señaló que el país enfrenta una profunda fractura política y social, y advirtió sobre los riesgos de continuar alimentando esa dinámica después de las elecciones.

“Este domingo llegamos a las urnas con una Colombia llena de miedos y rabias, dividida hasta lo más profundo. Gane quien gane, no sabemos cómo vamos a amanecer el lunes 22 de junio”, manifestó.

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Fajardo también insistió en que la construcción del país no depende únicamente del resultado electoral, “Colombia no se construye solo con un resultado. Se construye con un comportamiento. El de los que ganan y el de los que pierden. Cómo nos tratamos y qué hacemos después de votar dice tanto de nuestra democracia como el resultado mismo”, expresó.

En otro apartado de la carta, cuestionó la lógica de la confrontación, “durante años nos dejamos arrastrar por la confrontación: el otro como enemigo, no como adversario. Esa lógica nos llevó a la polarización más profunda que hemos vivido”, afirmó.

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Aunque evitó anunciar un respaldo explícito a alguno de los candidatos en contienda, Fajardo reiteró que los ciudadanos son libres de votar por quien consideren mejor, “cada ciudadano, ciudadana, es libre de votar por quien quiera: los votos no son de un líder”, señaló.

Finalmente, hizo un llamado a quienes participaron en las diferentes campañas políticas, “quiero convocar, gane quien gane, a las personas sensatas y justas que hay en cada campaña para que con su fuerza ayuden a impedir que demos el paso que falta para la destrucción”, escribió.

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Asimismo, aseguró que seguirá promoviendo espacios de encuentro y dijo que quiere “seguir reivindicando, gane quien gane, la voz de quienes se atreven a romper con la polarización y que no se rinden. La voz de los sin tribu”, indicó.