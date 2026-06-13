Capturan en Tolima a alias Chalá, señalado por el asesinato del joven periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia

En el peaje de Flandes, Tolima, la Policía capturó a Jhon Edison Chala Torrejano, alias Victor Chalá, presunto integrante de las disidencias de las Farc al mando de ‘Calarcá’ y señalado como responsable de ordenar y participar en el asesinato del joven periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia. El hombre fue detenido en la noche del 12 de junio, sobre las 11:05 de la noche por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado.

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La captura fue materializada por el Grupo Antiterrorismo de la Policía Nacional (GRATE), quienes dieron con ‘Chalá’ tras varias semanas escapando de las autoridades por su presunta participación en el crimen de Mateo Pérez en la vereda Palmichal. En el operativo también fueron detenidos otros cuatro integrantes de las disidencias de alias Calarcá en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante la operación, las autoridades incautaron cuatro pistolas calibre 9 milímetros, ocho proveedores, 115 cartuchos calibre 9 milímetros, 33 millones de pesos en efectivo, una camioneta Toyota y siete celulares.

Chala Torrejano cuenta con una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años y tiene cercanía a alias Primo Gay. En 2024 habría sido cabecilla financiero de la Comisión Darío Gutiérrez de las disidencias Farc y, desde abril de 2026, fue designado como cabecilla de comisión armada en Briceño, Antioquia. Sin embargo, recientemente generó rencillas internas en el grupo criminal tras ser señalado de ordenar y participar en la desaparición y homicidio del periodista.

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Con esta captura, las autoridades pretenden afectar la capacidad operativa de la estructura 36 en Antioquia, especialmente sus actividades de economías ilegales y las acciones armadas atribuidas al grupo.