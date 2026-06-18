Encontronazo entre Iván Cepeda y Juan Roberto Vargas tras comentario de que en algunas zonas con presencia de grupos armados obligan a votar por él

Iván Cepeda, candidato presidencial, y Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. (Foto: Captura de pantalla Noticiero 18 de junio de 2026)

Encontronazo entre Iván Cepeda y Juan Roberto Vargas por presuntas presiones de grupos armados para que voten por él

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Este jueves, 18 de junio, se registró un momento de tensión durante una entrevista entre el candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, y el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, luego de que el periodista mencionara las denuncias que circulan sobre presuntas presiones de grupos armados para votar por él en algunas regiones del país.

Durante la conversación, Vargas planteó que existen versiones según las cuales en territorios con presencia de organizaciones ilegales algunas personas estarían siendo obligadas a votar por Cepeda. Ante ello, el candidato respondió de manera enfática.

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Iván Cepeda respondió a cuestionamiento sobre presión a votar por él en algunos territorios del país

“Si hay denuncias, hay que presentarlas”, afirmó inicialmente y reveló que ya acudió a las autoridades por informaciones que recibió durante la campaña.

“Presenté ante la Fiscalía General de la Nación hace unos días precisamente dos o tres informaciones que llegaron a mi campaña con relación a eso. Porque mi campaña es totalmente transparente. Nosotros no tenemos ninguna clase de vínculos por debajo de la mesa con organizaciones armadas, si es lo que se insinúa”, expresó.

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Juan Roberto Vargas aclaró que se trataba de señalamientos que han sido hechos por algunos sectores y no de una afirmación personal.

Sin embargo, Cepeda aprovechó para responder públicamente, “para dejarlo totalmente claro. No, nosotros no tenemos vínculos con organizaciones armadas”, dijo el candidato.

Cuando el periodista insistió en que solo estaba formulando una pregunta a partir de las acusaciones existentes, Cepeda respondió: “Como hay acusación, hay respuesta. Entonces no”.

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El intercambio se tornó más intenso cuando el aspirante aseguró que, si alguien tiene sospechas sobre su campaña, debe acudir a las instancias judiciales.

“Y si usted tiene alguna acusación o duda, yo le recomendaría...”, comenzó diciendo Cepeda, momento en el que Vargas lo interrumpió para aclarar: “Tengo una pregunta, que por eso se la hago”.

A lo que respondíó, “ya que yo le he dado la respuesta, entonces si persiste la duda, hay que ir a la autoridad”.

Vargas respondió que esas preguntas debían trasladarse a quienes han realizado los señalamientos, a lo que Cepeda replicó, “exacto, si persiste esa duda. Lo que yo hago cuando llegan ese tipo de acusaciones es ir a las autoridades y lo he hecho en esta campaña de una manera absolutamente rigurosa”.

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El candidato también sostuvo que ha acudido a la justicia en otras oportunidades y mencionó acciones emprendidas contra el abogado Abelardo De la Espriella.

“En estos días yo he presentado dos denuncias penales contra el señor De la Espriella, no sobre especulaciones, sino sobre hechos”, afirmó.

Posteriormente, lanzó una pregunta al director de Noticias Caracol, “¿Usted tiene información de si el señor De la Espriella ha interpuesto ante las autoridades judiciales algún tipo de denuncia penal por esto?”.

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Vargas respondió que habría que consultarlo nuevamente, a lo que Cepeda le contestó entre risas: “Entonces hablemos sobre cosas que tengan una mínima consistencia y no sobre especulaciones”.

Tras la respuesta del candidato, Juan Roberto Vargas concluyó: “¿Sabe qué? Sí me parece interesante esa reflexión”.