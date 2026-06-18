“El ciudadano puede estar totalmente tranquilo”: vicepresidente del CNE habló sobre las garantías para la segunda vuelta presidencial

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A tres días de la segunda vuelta presidencial, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo Martínez habló con PUBLIMETRO y aseguró que el sistema electoral cuenta con suficientes mecanismos de control, vigilancia y observación para garantizar unas elecciones transparentes y legítimas.

El magistrado se refirió a las medidas adoptadas para la jornada electoral, la supervisión de las campañas, las posibles reclamaciones y envió un mensaje a los nuevos votantes con los que se fortalece la democracia.

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¿Qué mecanismos adicionales de vigilancia y auditoría se implementarán para garantizar la transparencia del escrutinio y responder a las preocupaciones sobre posibles irregularidades?

El sistema electoral colombiano es un sistema probado, que ha elegido presidentes hace 4, 8, 12, 16 y 20 años. Naturalmente ha tenido algunas fallas, pero cada vez se ha ido perfeccionando gracias a la digitalización y la modernización.

Para esta segunda vuelta se han fortalecido significativamente las garantías de vigilancia, control y observación electoral. A la fecha se han postulado más de 237.000 testigos electorales de mesa, entre principales y remanentes, y además contamos con el acompañamiento de 1.300 observadores internacionales y más de 15.500 observadores nacionales.

Esta estructura convierte la jornada electoral en una de las más acompañadas y supervisadas de la historia. El ciudadano puede estar totalmente tranquilo porque hoy hay una institucionalidad fuerte y sólida con un objetivo claro y es que la jornada electoral salga bien ante los ojos del país y del mundo.

¿Cómo puede identificar el ciudadano que esa vigilancia realmente está presente durante la jornada?

Lo primero es invitar a los colombianos a votar temprano y con amor por nuestra democracia.

Cuando lleguen a su puesto de votación encontrarán una mesa conformada por jurados escogidos al azar, quienes cumplen unas funciones específicas. Después del cierre de las urnas, a las 4:00 p. m., están presentes los testigos electorales de las distintas campañas y se inicia el conteo.

Los jurados elaboran el formulario E-14, que puede ser fotografiado por los testigos y que inmediatamente es cargado a la plataforma digital y enviado a las campañas. Hay mucho control y mucha vigilancia.

En las elecciones de Congreso la diferencia entre preconteo y escrutinio fue apenas del 0,2 %, y en la primera vuelta presidencial no tuvimos una sola reclamación durante el escrutinio final. Ese es un mensaje de total tranquilidad.

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El CNE tiene entre sus funciones la inspección y vigilancia de las cuentas de campaña. ¿Qué controles se están realizando en esta etapa?

Las campañas están obligadas a reportar sus ingresos y gastos, y nosotros tenemos la responsabilidad de revisar esas cuentas.

Todavía es prematuro entregar una información final y conclusiones porque la segunda vuelta no se ha realizado y continúa el proceso de reporte financiero. Sin embargo, el control es bastante riguroso, tal como se ha hecho en procesos anteriores.

Ya nos correspondió adelantar investigaciones tanto de la campaña del presidente Gustavo Petro, candidato en su momento y las distintas campañas del 2022.

En medio del ambiente de polarización que vive el país, ¿qué acciones están adelantando para preservar la confianza en los resultados?

Invitamos a la ciudadanía a no permitir que las diferencias políticas afecten las relaciones familiares o de amistad. Las diferencias se resuelven en las urnas, no en la confrontación.

La institucionalidad electoral está preparada para garantizar una jornada libre y transparente. Lo importante es que se respete al ganador y que quien pierda acepte los resultados, que no se invite a los ciudadanos a brotes de violencia. De eso no se trata, se tata de que cada gobernante cumpla con la constitución.

La ciudadanía puede tener plena confianza en las reglas del juego y en las instituciones.

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Si se presentan reclamaciones durante la jornada electoral, ¿cuál será el protocolo para atenderlas?

Estaremos atentos a recibir las reclamaciones cuando correspondan. Pero, también quiero hacer mención que en la primera vuelta fueron cero reclamaciones durante el escrutinio, y eso demuestra que las cosas están saliendo bien.

Nuestro trabajo es seguir fortaleciendo la confianza ciudadana.

En redes sociales circulan rumores sobre una posible desaparición del CNE. ¿Qué les responde a quienes promueven esas versiones?

El Consejo Nacional Electoral ha demostrado durante más de 100 años su responsabilidad en los procesos electorales y ha contribuido a construir confianza en el sistema democrático colombiano.

Esta es una corporación fuerte y sólida, como ocurre en muchos países del mundo donde el sistema electoral está garantizado. Junto con la Registraduría conformamos un sistema electoral que transmite transparencia, trazabilidad y legitimidad.

Además, somos la autoridad encargada de realizar el escrutinio final y entregar la credencial al próximo presidente de la República.

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¿Qué mensaje les envía a los nuevos votantes y a quienes históricamente han participado en las elecciones?

Invitar a los ciudadanos nuevos a que depositen su voto con amor, con patriotismo y que nuestro compromiso desde el CNE es con la legitimidad y tranquilidad.

La jornada que vamos a vivir el 21 de junio los colombianos es una jornada en la que pueden acudir a las urnas con tranquilidad y confianza, una jornada vigilada, acompaña, donde los colombianos tienen que tener la tranquilidad de que le proceso electoral está controlado.

Nuestro compromiso es garantizar unas elecciones seguras, transparentes, cuidar el voto secreto, en donde prevalezca la voluntad soberana de los ciudadanos, bajo una premisa: Colombia es una sola y la democracia es lo que tenemos que cuidar y mostrarle al mundo.