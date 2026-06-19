‘Toy Story 5’ envía mensaje sobre la transformación de la infancia en la era digital. (Foto: Cortesía)

‘Toy Story 5’ llegó con un impactante mensaje sobre la transformación de la infancia en la era digital

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Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los juguetes más queridos de Disney y Pixar están de regreso. Pero esta vez, además de la nostalgia y las aventuras que han acompañado a varias generaciones, Toy Story 5 llega con una reflexión sobre cómo la tecnología está cambiando la forma en que los niños juegan y se relacionan con el mundo.

La nueva película, que ya se encuentra en cartelera, vuelve a reunir a los personajes clásicos de la saga junto a Bonnie, quien atraviesa una nueva etapa de su infancia.

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Toy Story 5 ya está en cines y llega con un personaje nuevo

En esta nueva edición aparece Lilypad, una tableta con ideas propias sobre cómo acompañar a Bonnie, lo que abre una historia que pone sobre la mesa el papel de la tecnología en la vida de los más pequeños.

Con humor y emoción, la cinta aborda la transformación de la infancia en la era digital, mostrando que la tecnología no necesariamente reemplaza la imaginación, sino que también puede convertirse en una herramienta para crear nuevas formas de conexión.

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La llegada de la película estuvo acompañada por una colorida premiere en Medellín, donde los asistentes pudieron sumergirse en el universo de Toy Story a través de experiencias interactivas, escenarios inspirados en la saga y espacios para grandes y chicos.

“Toy Story 5 nos recuerda que el juego cambia con el tiempo, pero el vínculo con esos personajes y con los recuerdos que nos dejan sigue intacto”, afirmó María Paula Rojas Amado, gerente de Marketing Theatrical de Cinecolor Colombia, representante oficial de The Walt Disney Company en el país.

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La versión en español para Latinoamérica cuenta con varias figuras internacionales. Belinda presta su voz a Lilypad, mientras que Bad Bunny interpreta a Pizza con Anteojos. Además, Penélope Cruz tiene una participación especial como Flamenco y Bizarrap da vida a Gnomo de Jardín.

La música también tiene un papel destacado en la historia con “I Knew It, I Knew You”, una canción original de Taylor Swift escrita y producida junto a Jack Antonoff e inspirada en Jessie.

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La película fue dirigida por Andrew Stanton, ganador del Premio Óscar, junto a Kenna Harris como codirectora y con producción de Lindsey Collins.

Como parte de la celebración del estreno, los seguidores de la saga podrán visitar pop-ups temáticos con productos oficiales de Toy Story 5 en seis salas de Cine Colombia.

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Los espacios estarán disponibles hasta el 18 de julio en Titán Plaza, Santafé y Centro Mayor, en Bogotá; Viva Envigado, en Medellín; Unicali, en Cali; y Cacique, en Bucaramanga.

Las experiencias incluyen un espacio inspirado en el universo western de Woody y Jessie y otro centrado en Lilypad y la relación entre el juego tradicional y la tecnología, uno de los temas principales de esta nueva aventura.

Con una historia que conecta a padres, hijos y nuevas generaciones, Toy Story 5 busca demostrar que, aunque las formas de jugar cambien con el tiempo, la amistad, la imaginación y los recuerdos siguen siendo el corazón de la infancia.