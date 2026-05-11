“A Mateo lo torturaron y luego le dispararon”: Dictamen de Medicina Legal revela detalles del brutal asesinato del periodista en Briceño

El periodista Mateo Pérez fue torturado y asesinado con disparos a corta distancia en Briceño

Nuevos detalles se conocen sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda estremecieron al norte de Antioquia este fin de semana, luego de que se conociera parte del dictamen de Medicina Legal sobre las causas de su muerte.

La información fue revelada por la periodista Camila Carvajal en una columna de opinión en la que aseguró que el joven comunicador fue torturado antes de recibir disparos a corta distancia en zona rural del municipio de Briceño.

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Mateo Pérez fue torturado y asesinado con disparos a corta distancia, pensaron que era infiltrado

“A Mateo lo torturaron y después le dispararon”, escribió Carvajal al referirse al caso del reportero de 25 años, director del medio digital El Confidente de Yarumal, quien había desaparecido mientras realizaba labores periodísticas en la vereda Palmichal. Según la periodista, el dictamen forense es una de las primeras pistas para esclarecer el crimen.

El cuerpo del comunicador fue recuperado cuatro días después por una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo, luego de permanecer desaparecido desde que ingresó a esa zona rural para documentar la situación de orden público.

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Las autoridades atribuyen el asesinato a estructuras armadas ilegales que operan en esa región del norte antioqueño. De acuerdo con información conocida por organismos de derechos humanos y autoridades locales, hombres armados interceptaron al periodista y se lo llevaron hacia una zona montañosa de Palmichal.

En su columna, Carvajal aseguró que los responsables habrían sospechado que Mateo Pérez era un infiltrado y no un periodista que cubría la guerra en el territorio. “Pensaron que era un infiltrado, no le creyeron que era periodista cuya única arma era El Confidente”, escribió.

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El crimen generó fuertes cuestionamientos al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario afirmara que el comunicador se encontraba tomando fotografías del paisaje en Briceño. La periodista criticó esas declaraciones y señaló que el joven reportero estaba realizando una cobertura sobre el conflicto armado y la presencia de las disidencias en la región.

Mateo Pérez era oriundo de Yarumal, estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional y dirigía desde muy joven el medio digital El Confidente, desde donde denunciaba hechos relacionados con corrupción, seguridad y violencia en municipios como Briceño, Ituango y Valdivia.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó el asesinato y recordó que con la muerte de Mateo ya son 170 los periodistas asesinados en Colombia desde 1977 por hechos relacionados con su labor informativa.

Durante las exequias realizadas en Yarumal, familiares, amigos y colegas despidieron al periodista entre globos blancos y llamados para que el crimen no quede en la impunidad. Camila Carvajal también pidió que el Estado recupere el control territorial en Briceño y garantice condiciones de seguridad para las comunidades y los periodistas que ejercen su labor en zonas afectadas por el conflicto armado.