Tras denuncias por presuntas barreras a la competencia, Alcaldía de Medellín modifica de forma sorpresiva cronograma de licitación escolar

Alcaldía de Medellín cambió sorpresivamente el cronograma para la adjudicación del contrato de transporte escolar. (Foto: Alcaldía / creada)

Cambio de cronograma de última hora para adjudicación de contrato de transporte escolar de Medellín

Una nueva situación surgió alrededor de la licitación para la prestación del servicio de transporte escolar en Medellín, luego de que la Alcaldía modificara de manera sorpresiva el cronograma del proceso y adelantara todas las etapas restantes para este 3 de junio.

PUBLIMETRO conoció que la decisión quedó consignada en la Adenda No. 2 del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 9015927_1 de 2026, mediante la cual el Distrito busca contratar el transporte de 11.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales.

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Alcaldía de Medellín cambió el cronograma sorpresivamente y adelantó todos los procesos para ejecutarlos en 1 solo día

Según el cronograma inicialmente publicado en la plataforma SECOP II, la adjudicación o eventual declaratoria de desierto estaba prevista para el 4 de junio y la firma del contrato para el 9 de junio. Sin embargo, mediante una modificación expedida el 2 de junio, la administración concentró en un solo día la respuesta a observaciones, la apertura económica, la subasta, la adjudicación y la firma del contrato.

De acuerdo con la adenda, la apertura del sobre económico fue programada para las 9:30 de la mañana, el inicio de la subasta para las 11:00 a.m., la adjudicación para las 2:00 p.m. y la firma del contrato para las 11:59 p.m. del mismo día.

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La administración justificó la modificación señalando que la prestación del servicio de transporte escolar no puede suspenderse y que es necesario garantizar el acceso a la educación de los estudiantes del Distrito.

El cambio se produce en medio de la controversia generada por empresarios del sector de transporte que denunciaron presuntas barreras a la competencia dentro del proceso y presentaron acciones judiciales para cuestionar algunos de los requisitos financieros y técnicos exigidos por la administración.

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Paradójicamente, el informe de verificación de requisitos habilitantes reveló que en esta oportunidad sí se presentaron dos oferentes, situación que contrasta con los cuestionamientos sobre la falta de competencia efectiva en procesos anteriores.

Por un lado aparece la Unión Temporal Escolar Distrito Medellín, integrada por Cootraespeciales, Las Buceticas y Cotratours. Por el otro, la Unión Temporal Escolares Medellín 2026, conformada por Rutas Verde y Blanco, Transporte y Turismo 1A, Trans-Concord Travel, Cootrasana, Vía Terrestre y Logística de Transportes López Molina.

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La presencia de dos proponentes abría la posibilidad de que se realizara una subasta efectiva de precios, mecanismo diseñado precisamente para que varios participantes compitan por ofrecer mejores condiciones económicas a al Alcaldía.

Alcaldía cambió fechas a última hora para adjudicación de contrato de transporte escolar de Medellín Cambio de fechas a última hora en proceso de licitación de contrato de transporte escolar de Medellín. (Foto: Captura de documentos) (Captura de documentos)

Hasta el momento la Alcaldía no ha explicado públicamente por qué decidió adelantar la adjudicación varios días frente al cronograma inicialmente previsto ni si la modificación guarda relación con las controversias y acciones judiciales que rodean el proceso.

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La decisión se conoce mientras continúa la discusión sobre si los requisitos establecidos por el Distrito garantizan una verdadera pluralidad de oferentes o si, como sostienen los empresarios demandantes, siguen existiendo barreras que limitan la competencia en uno de los contratos más importantes de la Secretaría de Educación.