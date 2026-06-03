“Vinieron de otras partes”: Federico Gutiérrez dice que Petro quiere incendiar el país y que los capuchos en la UdeA son terroristas

Federico Gutiérrez asegura que capuchos de la UdeA vienen de otras partes del país

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras acusaciones contra los responsables de los disturbios registrados en la Universidad de Antioquia y aseguró que quienes protagonizan estos hechos no son estudiantes, sino integrantes de grupos violentos que buscan generar caos en el país.

Las declaraciones del mandatario se conocieron luego de los enfrentamientos entre encapuchados y la Policía que obligaron a evacuar el campus universitario, suspender actividades académicas y cerrar importantes vías del norte de la ciudad.

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“No son estudiantes, son terroristas, están armados, están llenos de explosivos y hacen mucho daño a la Universidad de Antioquia, le hacen daño a Medellín y le hacen daño a Colombia”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde respaldó la intervención de la fuerza pública y sostuvo que la respuesta frente a estos hechos debe ser contundente. “La Policía tiene que responder con contundencia a las acciones terroristas de estos grupos”, manifestó.

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Durante su pronunciamiento, Gutiérrez aseguró que detrás de los disturbios existiría una intención de reactivar movimientos similares a los que participaron en las protestas de años anteriores.

“Quieren incendiar el país de nuevo a través de las primeras líneas. No lo vamos a permitir”, señaló.

El mandatario también afirmó que la instrucción a las autoridades es garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley en Medellín.

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“La instrucción a la Policía es mantener el orden en Medellín. Pueden seguir amenazando, pueden tener el apoyo de Petro y del Gobierno nacional, pero no pueden violar la ley ni la Constitución. Aquí en Medellín vamos a hacer respetar la ciudad”, expresó.

Uno de los puntos más polémicos de su declaración fue la afirmación de que parte de los encapuchados no serían habitantes de Medellín ni integrantes de la comunidad universitaria.

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“Hay gente de esa que está encapuchada, que son los cobardes que vinieron de otras partes también de Colombia. Eso hay que dejarlo claro. Esas primeras líneas son terroristas”, aseguró.