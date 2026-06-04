Guatapé enfrenta crisis de seguridad: Solo un policía vigila a más de 1000 turistas al día en el embalse mientras investigan muerte de Alexander Avendaño

La muerte de Alexander Avendaño, un joven de 22 años que desapareció tras lanzarse a las aguas del embalse de Guatapé en medio de una pelea, volvió a poner sobre la mesa una preocupante realidad que enfrenta este municipio turístico del Oriente antioqueño: solo un policía está disponible para custodiar y garantizar la seguridad de más de 1000 visitantes que llegan diariamente a la zona.

El caso ocurrió hace varios días durante una fiesta realizada en una embarcación que navegaba por el embalse. De acuerdo con el relato de sus familiares, el joven habría tomado la decisión de lanzarse al agua después de verse rodeado y agredido por varias personas con las que compartía en el evento.

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Revelan que en Guatapé solo hay un policía a cargo de la seguridad de los turistas

Su hermana, Eliana Avendaño, habló con Noticias Caracol, quien celebraba su cumpleaños y se encontraba junto a él, aseguró que la situación se salió de control en cuestión de minutos.

“Él me había llevado a celebrarme mi cumpleaños y realmente no sé cómo pasó la pelea, pero cuando yo me di cuenta fue que ya todo el mundo le estaba pegando y yo traté de separarlos. Ya fue cuando me di cuenta de que había caído al agua y yo quedé en shock”, relató.

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Según su versión, el temor por las agresiones habría llevado a Alexander a lanzarse al embalse. “Fue más el susto de que le pegaran y por eso se lanzó. Él se sintió como acorralado”, afirmó.

La mujer también explicó por qué no intentó auxiliar a su hermano. “Yo no sé nadar. Ninguno de los dos sabía nadar. Obviamente, si me lanzaba podía pasar igual. Los dos nos hubiéramos ahogado”, señaló.

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Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer los hechos y determinar si existió omisión de socorro por parte de quienes estaban en la embarcación, desde la administración municipal advirtieron que la capacidad de respuesta frente a situaciones de emergencia es limitada.

La preocupación aumenta debido a que, según el noticiero, el municipio recibe diariamente más de 1000 turistas y cuenta con apenas un uniformado para atender labores de vigilancia y seguridad.

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El caso también ha puesto la atención sobre los controles en las embarcaciones que recorren el embalse. Imágenes conocidas durante la investigación muestran que los ocupantes abordaron el planchón utilizando chalecos salvavidas, pero posteriormente ninguno portaba estos elementos de protección mientras navegaban.

Desde la Alcaldía de Guatapé explicaron que el control sobre el extenso espejo de agua representa un desafío para las autoridades locales.

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“Estamos hablando de un embalse con más de 74 kilómetros cuadrados. Aquí no es solamente una administración la que tiene una corresponsabilidad frente a este tipo de fenómenos o eventos”, señalaron desde la administración municipal.

Ante este panorama, la Alcaldía hizo un llamado urgente para reforzar el pie de fuerza en el municipio, argumentando que la llegada masiva de visitantes contrasta con la escasa presencia policial disponible para atender emergencias, prevenir delitos y realizar controles en uno de los principales destinos turísticos de Antioquia.