Sergio Fajardo contestó por quién va a votar en la segunda vuelta y dejó a más de uno con la boca abierta

El excandidato presidencial Sergio Fajardo defendió el respeto por las reglas democráticas, celebró que no prospere una asamblea constituyente y lanzó un llamado a los ciudadanos para que analicen cuidadosamente a los candidatos antes de acudir a las urnas en una eventual segunda vuelta presidencial.

Durante una entrevista en Blu Radio, Fajardo recordó que a lo largo de su carrera política ha mantenido una postura de respeto hacia las diferentes opiniones y resultados electorales.

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“He sido candidato y he sido respetuoso de todas las personas, de todas las opiniones y ese ha sido el camino recorrido. Entonces me parece excelente que no haya asamblea constituyente, me parece obvio que se tienen que respetar los resultados, como siempre los he respetado yo, y está en nuestra forma de actuar en la política”, afirmó.

Fajardo también se refirió al ambiente de la campaña electoral y cuestionó la falta de confrontación de ideas entre quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

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“Ahora faltan 17 días de campaña. Lo que hemos visto nosotros, no hemos visto confrontar, no ha habido debates. Ojalá que ustedes puedan organizar un debate con Caracol Televisión y que lo organicen bien. No hemos visto las propuestas, no las hemos escuchado”, expresó.

Según Fajardo, los ciudadanos deben centrar su atención en las propuestas y en lo que representa cada candidatura antes de tomar una decisión.

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“Hay muchas personas que van a poner atención. Pónganle atención a cada uno de los candidatos, las candidatas, lo que representan, y a partir de eso voten, como siempre ha sido nuestro llamado”, manifestó.

Asimismo, insistió en que no pretende orientar el voto de quienes lo respaldan, sino promover los principios que ha defendido durante su trayectoria pública.

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“Cada quien es libre para votar. Yo no soy el dueño del voto de ninguna persona. Lo que sí soy dueño y hago parte de una propiedad colectiva de estos principios y de este legado. Los invito a cada uno de ustedes, a cada persona, a que los mire, a que los considere y, donde esté, en el grupo que quiere estar, en la decisión que quiere estar, lo reivindique para que Colombia pueda avanzar. Ese es el reto político”, señaló.

La respuesta que más expectativa generó llegó cuando fue consultado directamente sobre cuál será su voto en una eventual segunda vuelta presidencial. Pese a la insistencia de los periodistas, Fajardo evitó revelar el nombre de su candidato.

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“Yo voy a votar por quien yo quiera. Perdón, no quiero ser grosero”, respondió inicialmente. Luego reiteró que, por ahora, no hará pública su decisión. “Y yo, en el momento que decida anunciar o no anunciar el voto, aquí estoy”, concluyó.