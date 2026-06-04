Revelan video de capucho que desde la Universidad de Antioquia le disparaba a la Policía durante los desmanes

Capuchos que participaron en los desmanes de la Universidad de Antioquia. (Foto: Denuncias Antioquia / Captura de video X @FicoGutierrez 4 de junio de 2026)

Capucho que participó en desmanes en la UdeA fue capturado con armas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, divulgó un video en el que se observa a un hombre encapuchado presuntamente atacando a integrantes de la Policía durante los disturbios registrados en los alrededores de la Universidad de Antioquia.

Según el mandatario, el señalado participante de los desmanes fue capturado horas después gracias al seguimiento realizado por las autoridades mediante cámaras de seguridad y labores de inteligencia.

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“Petro, no nos sigas amenazando”: Federico Gutiérrez

“En nuestra alcaldía hay autoridad de orden. ¿Qué quieren más pruebas de que quieren incendiar el país? Pues miren, este tipo era uno de los capuchos de ayer, de los terroristas de ayer, porque así son terroristas”, afirmó Gutiérrez al presentar las imágenes.

Se observa al hombre que se encontraba al interior de la Universidad de Antioquia y desde allí dispara contra miembros de la fuerza pública.

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“Están ligados al ELN. Este tipo era uno de los que se escondía con capucha de manera cobarde dentro de la Universidad de Antioquia y desde ahí miren cómo le disparaba a nuestra Policía desde adentro”, manifestó.

De acuerdo con el relato del mandatario, tras los enfrentamientos el sospechoso intentó evadir a las autoridades cambiando su apariencia y abandonando la zona en un taxi.

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“Gracias a nuestra Policía, gracias a nuestras cámaras de seguridad, seguimos a este tipo hasta que después el tipo, como siempre, cobardes, se viste, se cambia de ropa, sale, toma un taxi, seguimos el taxi y llegando por allá a Castilla fue capturado”, señaló.

Gutiérrez indicó que durante la captura fueron encontrados varios elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo.

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“El tipo está capturado con armas, con munición, tenía propaganda y ya se hicieron los allanamientos, ligados al ELN”, sostuvo.

El mandatario también aprovechó para enviar un mensaje al presidente Gustavo Petro, a quien responsabilizó de generar un ambiente de confrontación en el país.

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“Petro, no nos sigas amenazando. Aquí no los vamos a dejar, no vas a volver a incendiar el país”, concluyó.