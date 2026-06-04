Festivos Colombia: Confirman por decreto un nuevo festivo en honor a la virgen de Chiquinquirá

Colombia sumará un nuevo día festivo al calendario nacional luego de que el Gobierno sancionara la ley que declara el 9 de julio como fiesta nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia.

Según Blu Radio, la norma, que ya fue aprobada y promulgada, establece que la conmemoración tendrá carácter nacional y será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano.

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¿Cuándo es el nuevo festivo por la Virgen de Chiquinquirá?

Según el texto de la ley, la celebración busca exaltar la importancia histórica, religiosa y cultural de Chiquinquirá y de la advocación mariana que congrega cada año a miles de peregrinos de distintas regiones del país.

El artículo sexto del decreto señala expresamente: “Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia”.

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La norma también precisa que la jornada dará lugar al descanso remunerado para trabajadores del sector público y privado.

“Por consiguiente, todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado por la celebración de carácter religioso. Se aplicarán las disposiciones de la Ley 51 de 1983 para efectos de determinar el día en el cual se disfrute del descanso remunerado en el calendario”.

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Además de establecer el nuevo festivo, la ley rinde homenaje al municipio boyacense de Chiquinquirá por su relevancia histórica, cultural y religiosa para el país.

En el artículo primero se indica que el objetivo es “rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá, ubicado en el departamento de Boyacá, por sus significativos aportes al desarrollo de la comunidad chiquinquireña y del departamento”.

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La ley entró en vigencia tras su promulgación y establece que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá será una festividad nacional permanente. Debido a la aplicación de la Ley Emiliani, que traslada algunos festivos al lunes siguiente para favorecer los puentes festivos, este año el descanso correspondiente se disfrutará el lunes 13 de julio.