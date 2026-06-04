Impresionante: Capturan luego de una balacera a adolescente conocido como alias Papucho que tendría 20 homicidios encima

Un adolescente de 17 años, identificado por las autoridades con el alias de ‘Papucho’, fue aprehendido en el centro de Bogotá luego de ser señalado de participar en un ataque armado que dejó a una persona lesionada.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en el sector de La Favorita, en la localidad de Los Mártires, tras una alerta emitida por la central de comunicaciones sobre una balacera ocurrida en plena vía pública.

También le puede interesar: Sergio Fajardo contestó por quién va a votar en la segunda vuelta y dejó a más de uno con la boca abierta

Capturan a un adolescente en medio de una balacera que habría cometido cerca de 20 homicidios

Tras conocer el hecho, unidades de la Policía desplegaron un operativo de cierre y control en varios puntos de la zona con el propósito de ubicar al presunto responsable del ataque.

Poco después, los uniformados interceptaron a un joven que intentaba abandonar el sector por la carrera 17. Durante la requisa, le hallaron una pistola, un cargador y un dispositivo para reducir el sonido de los disparos, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del material probatorio.

Lea también: “Fastidiar y joder a Antioquia hasta el último día”: Gobernador de Antioquia dice que es la razón para no instalar los equipos por parte del Gobierno en el Túnel del Toyo

Según las investigaciones preliminares, alias Papucho estaría relacionado con al menos 20 asesinatos cometidos en diferentes sectores de Bogotá, principalmente en la localidad de Ciudad Bolívar, donde es señalado de participar en varios hechos violentos asociados al sicariato.

Las autoridades avanzan en la recopilación de pruebas para establecer el alcance de su presunta participación en otros crímenes y determinar si hacía parte de una organización delincuencial dedicada a cometer homicidios por encargo y otras actividades ilícitas en la capital del país.

Puede leer: “Vinieron de otras partes”: Federico Gutiérrez dice que Petro quiere incendiar el país y que los capuchos en la UdeA son terroristas

El menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos que se le atribuyen. Posteriormente, un juez ordenó una medida de internamiento preventivo en un centro especializado para adolescentes mientras continúa el proceso judicial.

Entre tanto, la persona que resultó herida durante el ataque fue trasladada a un centro médico, donde recibe atención especializada y permanece bajo observación.