“Fastidiar y joder a Antioquia hasta el último día”: Gobernador de Antioquia dice que es la razón para no instalar los equipos por parte del Gobierno en el Túnel del Toyo

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió contra el gobierno por no instalar los equipo en el Túnel del Toyo

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, arremetió nuevamente contra el Gobierno Petro por los retrasos en la puesta en funcionamiento del Túnel del Toyo y aseguró que no existe ninguna razón técnica que impida la instalación de los equipos electromecánicos necesarios para la operación de la obra.

Durante un recorrido por el proyecto, Rendón afirmó que el túnel está completamente listo para que comiencen los trabajos de instalación y cuestionó los argumentos entregados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y su contratista.

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Gobernador de Antioquia arremetió contra el gobierno Petro por lo iniciar instalación de equipos en el Túnel del Toyo

“No es cierto que no puedan instalar los equipos, porque no hay ningún riesgo. No comprendemos cuál es la razón para que no nos quieran instalar. O bueno, sí la comprendemos: fastidiar y joder a Antioquia hasta el último día del Gobierno, paisanos”, aseguró el mandatario departamental.

El gobernador recorrió la infraestructura para constatar el estado de avance de la obra y sostuvo que no existen obstáculos que impidan iniciar las labores pendientes.

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“La verdad pelea sola. Vamos a recorrer el Túnel del Toyo de punta a punta para que ustedes mismos puedan comprobar que la vía se encuentra terminada. El Invías y su contratista Calma podrían comenzar a instalar ya los equipos electromecánicos”, manifestó.

Durante la visita, uno de los responsables técnicos del proyecto explicó que las condiciones ya permiten avanzar con la fase final de adecuación tecnológica.

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“Como usted puede ver, el túnel ya está apto para que instalemos iluminación, instalemos la ventilación, la señalización electrónica, todo el tema de cámaras de emergencia. Hemos perdido cinco meses por cuenta del Invías y su contratista Calma, que tiene desde hace tanto tiempo su equipo embodegado”, señaló.

Rendón también destacó las condiciones estructurales de la obra y aseguró que no existen filtraciones ni problemas constructivos que justifiquen la demora.

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“Aquí no hay ni una gotera. O sea, aquí no ha caído la primera gotera, ni siquiera he visto humedad alguna”, afirmó.

El mandatario aprovechó para resaltar la importancia estratégica del corredor vial para la conexión entre Antioquia y los puertos del Caribe colombiano, especialmente para el transporte de carga.

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Finalmente, insistió en que resulta incomprensible que las obras complementarias aún no hayan comenzado pese al estado de avance del proyecto. “Los paisanos saben que esto es caminando y silbando, hablando y silbando. Es incomprensible que no hayan arrancado”, concluyó.