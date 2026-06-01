Indignante: Sujeto fue grabado mientras golpeaba brutalmente a una perrita

Hombre fue captado por cámara de seguridad mientras maltrata a una perrita. (Foto: Captura de video @ColombiaOscura -1 de junio 2026)

Video revela maltrato de un hombre a una perrita en Bosa

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha generado rechazo e indignación en Bogotá. Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra a un hombre agrediendo violentamente a una perrita dentro de un conjunto residencial ubicado en la localidad de Bosa, al sur de la capital del país.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, muestran a la mascota atada a una reja mientras permanece acostada en una zona común. En el lugar también se observa a una mujer realizando labores domésticas, cuando repentinamente un hombre se acerca al animal y le propina varias patadas.

También le puede interesar: Caso joven ahogado en Guatapé: MinTransporte anuncia sanciones por incumplimiento a las normas

Indignación por hombre grabado mientras agredía violentamente a una perrita

De acuerdo con el material audiovisual, el sujeto golpea a la perrita en repetidas ocasiones sin que existiera alguna situación aparente que justificara la agresión. Posteriormente, ingresa a la vivienda y regresa con un recipiente lleno de agua, cuyo contenido arroja sobre el animal.

La grabación ha provocado una ola de rechazo entre usuarios de redes sociales y defensores de los derechos de los animales, quienes exigen que las autoridades identifiquen al responsable y adopten las medidas correspondientes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de quienes han visto el video es que, después de la agresión, el hombre permanece observando a la perrita sin mostrar señales de preocupación o arrepentimiento por lo ocurrido.

Según comentarios y denuncias difundidas en las redes sociales, algunos vecinos aseguran que no sería la primera vez que el hombre protagoniza comportamientos agresivos contra el animal. Sin embargo, estas versiones deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

¿Cómo denunciar casos de maltrato animal en Bogotá?

Las autoridades recordaron que cualquier ciudadano que tenga conocimiento de hechos que afecten la integridad o el bienestar de los animales puede presentar una denuncia ante las entidades correspondientes.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) dispone de varios canales para recibir reportes y evaluar cada caso de acuerdo con su nivel de urgencia.

Las denuncias pueden realizarse a través de la Línea contra el Maltrato Animal 01 8000 115 161 o al número (601) 439 9801.

En situaciones en las que el maltrato esté ocurriendo en tiempo real o el animal se encuentre en riesgo inminente, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123.

También es posible remitir evidencias, fotografías o videos al correo electrónico proteccionanimal@animalesbog.gov.co o utilizar la plataforma distrital Bogotá Te Escucha para formalizar el reporte.