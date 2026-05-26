Caso profesor Kevin Santiago: Revelan video en el que lo sacan en una maleta de una vivienda

Video del crimen del profesor Kevin Santiago Ángel. (Foto: Cortesía / Captura de pantalla Noticias RCN - 26 de mayo de 2026)

Nuevos detalles estremecen el caso del profesor de educación física Kevin Santiago Ángel, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en el sur de Bogotá. Un video conocido por las autoridades se convirtió ahora en una de las principales pruebas de la investigación.

Las imágenes, registradas en la madrugada del 21 de mayo, mostrarían el momento en que varias personas sacan una pesada maleta desde una vivienda de fachada blanca ubicada en el sector de Suba.

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Se conocen detalles el macabro crimen del profesor Kevin Santiago en Bogotá

Según Noticias RCN, las hipótesis preliminares de los investigadores, dentro del equipaje estaría el cuerpo del docente, reportado previamente como desaparecido.

De acuerdo con la información revelada por fuentes judiciales, en el video aparece inicialmente un hombre en bicicleta observando hacia diferentes direcciones, aparentemente vigilando el entorno. Segundos después llega otra persona y ambos ingresan a la residencia.

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Poco tiempo más tarde, tres sujetos salen cargando una maleta color café cubierta parcialmente con una toalla naranja. Los investigadores consideran que el peso del equipaje obligó a que fuera transportado entre varias personas antes de subirlo a un vehículo.

Las autoridades creen que posteriormente esa maleta fue llevada hacia el occidente de la ciudad, donde finalmente fue encontrada por habitantes del sector en una zona utilizada para arrojar escombros.

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Tras la inspección realizada por Medicina Legal, se confirmó plenamente que el cuerpo correspondía a Kevin Santiago Ángel.

Uno de los aspectos que más llama la atención de las autoridades es que, hasta ahora, la hipótesis de un robo habría quedado prácticamente descartada. Según las líneas investigativas, el crimen estaría relacionado con motivos personales y posibles móviles pasionales.

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Fuentes cercanas al caso indicaron que al menos 12 personas son verificadas por las autoridades por una eventual participación en el homicidio o por haber colaborado en diferentes momentos posteriores a la muerte del docente.

Los investigadores también analizan las últimas conversaciones que sostuvo Kevin Santiago con su madre el pasado 20 de mayo. El último mensaje enviado fue hacia las 6:28 de la tarde, cuando al parecer se dirigía a un gimnasio. Desde entonces, su celular permaneció apagado.

Versiones recopiladas durante la investigación señalan que el profesor habría ingresado esa misma noche a la vivienda junto a una mujer y que nunca volvió a salir con vida.