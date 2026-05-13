Atención: Niegan la libertad a alias Lindolfo, uno de los cabecillas de la cárcel de Itagüí y exesposo de reconocida presentadora de Caracol

Un juez de ejecución de penas de Medellín negó la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de Sebastián Murillo Echeverry, conocido con el alias de “Lindolfo”, exintegrante de la estructura criminal La Oficina y actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

La decisión quedó consignada en el Auto 1221, documento frente al cual los abogados del condenado interpusieron un recurso de apelación que ya fue remitido nuevamente al despacho judicial para su estudio.

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Alias Lindolfo fue condenado a 18 años y medio de cárcel como cabecilla de la Oficina

“Lindolfo” fue capturado en 2018 y posteriormente condenado a 18 años y medio de prisión por delitos como homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Actualmente figura como uno de los delegados vinculados al espacio sociojurídico de la denominada mesa de paz urbana del Valle de Aburrá.

La posibilidad de que obtuviera beneficios judiciales ya había sido advertida semanas atrás por el concejal de Medellín Andrés Tobón, quien aseguró haber recibido información sobre supuestas gestiones encaminadas a lograr la salida del exjefe criminal.

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Según Tobón, personas cercanas a “Lindolfo”, entre ellas un hombre conocido con el alias de “El Fantasma”, estarían realizando preparativos ante una eventual liberación.

El cabildante también cuestionó la posibilidad de que una condena cercana a los 20 años pudiera reducirse significativamente mediante beneficios judiciales y redenciones de pena derivadas de actividades realizadas dentro del centro penitenciario o por su participación en el proceso de paz urbana.

De acuerdo con registros judiciales, el mismo día en que fue presentada la apelación, el despacho le reconoció a Murillo Echeverry 54,8 días de rebaja de pena por trabajos desarrollados en prisión.

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Alias “Lindolfo” también ha sido mencionado en medios de comunicación por haber sido esposo de una reconocida presentadora de televisión en Colombia.

¿Quién es la expresentadora de Caracol que fue esposa de alias Lindolfo?

Vaneza Peláez, quien desde hace años se ha destacado como modelo y presentadora, siendo recordada por su participación en ‘Sábados felices’ como la conductora principal en compañía del ‘Gato’, Humberto Rodríguez.

Su relación se vio envuelta en un escándalo mediático y judicial cuando Murillo fue capturado en febrero de 2018, en el marco de una operación contra la banda criminal conocida como ‘La Oficina’. Posteriormente, fue condenado a 18 años y seis meses de prisión por delitos como homicidio.

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En medio de una entrevista, Vaneza dejó claro que son varios los momentos que prefiere no recordar, dejando claro que no desea victimizarse, sino ser un ejemplo para las mujeres para que sigan adelante, estando más que feliz con cada uno de sus proyectos y por supuesto, sus dos hijas, tras los duros momentos que atravesó hace varios años:

“Yo no me puedo arrepentir de nada, yo agradezco todo lo que viví, por lo más doloroso que haya sido (…) Siempre he sido muy reservada con el tema de mi familia (…) Darte cuenta de donde estabas, que tienes que soltar y salir de ahí por estar bien (…) En el momento en que todos mis frentes se vieron perjudicados y afectados en que todos los días me levantaba para apagar un incendio, pero afortunadamente las personas que han estado conmigo a mi alrededor me han salvado. Tú tienes una profesión, un nombre, tú trabajas todos los días de la vida, los delitos de sangre no existen, los aprendizajes ajenos, son ajenos y tampoco te puedes estar metiendo en el proceso de los demás".