“‘Por lo grande que lo tiene’ habla únicamente de su pequeñez”: Juan Daniel Oviedo a Abelardo De la Espriella

Abelardo de la Espriella aseguró que con foto se ganó el voto femenino y generó fuerte polémica

Un nuevo cruce político se desató en medio de la campaña presidencial de 2026 luego de unas declaraciones del candidato presidencial Abelardo De la Espriella durante una entrevista en la que hizo comentarios de tono sexual mientras mostraba una fotografía desde un celular.

En medio de la conversación, De la Espriella aseguró entre risas que una imagen le había ayudado a ganar simpatía entre el electorado femenino y comenzó a insistir en que observaran un detalle específico de la fotografía.

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Juan Daniel Oviedo reaccionó a polémico comentario de Abelardo De la Espriella

“Con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino”, afirmó el candidato mientras pedía que acercaran la imagen.

Posteriormente, el candidato continuó haciendo comentarios relacionados con su físico y lanzó frases que rápidamente generaron polémica en redes sociales.

“El hombre serio no tiene que tener culo”, expresó durante la conversación.

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Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos, entre ellas la de Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata presidencial Paloma Valencia.

A través de sus redes sociales, Oviedo criticó el comentario del candidato y cuestionó el mensaje enviado hacia las mujeres.

“Decir que ganó el voto femenino ‘por lo grande que lo tiene’ habla únicamente de su pequeñez”, escribió en la publicación en la que también agregó el video del momento exacto.

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Mientras algunos usuarios defendieron las declaraciones de De la Espriella asegurando que se trató de una broma, otros calificaron sus comentarios como inapropiados y machistas, especialmente por realizarse en medio de una conversación pública sobre política.

“Todo el que se atreve a ufanarse de su miembro en público es porque tiene la necesidad de demostrar algo que no tiene. Éste payaso machista y misógino es de verdad deplorable”, “Yo no puedo creer que hayan mujeres empeñadas en apoyar a este tipo, es un patán! Fijo son de ese perfil de viejas que sienten que merecen las muendas que les da el marido”, “Jajajaja que oso ese man. Además, la cosa del tamaño es todo proporcional.... Eso se nota a simple vista, qué pequeñez jajajajaja” y “Sigan así los de siempre que la manada del Tigre sigue creciendo más y más. Tenemos presidente en primera vuelta Dios y Patria!!!”.