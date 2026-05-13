“Lo lamento”: Abelardo De la Espriella publicó mensaje para pedirle disculpas a periodista tras incómodo momento en vivo

El candidato presidencial Abelardo De la Espriella se pronunció luego de la polémica generada por un comentario realizado durante una emisión del programa humorístico Piso 8, en el que participó junto al comediante Jhovanoty y la periodista Laura Rodríguez.

El episodio se volvió viral en redes sociales después de que, en medio de una conversación en tono de humor, De la Espriella le pidiera a la comunicadora observar una fotografía relacionada con comentarios sobre sus partes íntimas y un supuesto implante de silicona.

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Abelardo De la Espriella se disculpó con la periodista a al que le pidió mirar sus partes íntimas en una foto

La situación provocó incomodidad en la periodista, quien posteriormente manifestó públicamente cómo vivió el momento.

“No fue un comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, expresó Laura Rodríguez en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Tras las críticas y la difusión del video, De la Espriella le respondió a través de su cuenta oficial de X, con un mensaje con el que ofreció disculpas y aseguró que nunca tuvo intención de irrespetarla.

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“Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, escribió.

El abogado explicó en su mensaje que el comentario se produjo en medio del ambiente humorístico del programa y afirmó que siguió la dinámica que se estaba desarrollando al aire.

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“Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones. Yo simplemente seguí esa línea con otra broma, sin malicia ni morbosidad”, agregó.

Asimismo, aseguró que la imagen mencionada corresponde a una fotografía que ya se encuentra publicada en sus redes sociales y reiteró que no existió intención de acoso.

El mensaje concluyó con una disculpa directa dirigida a la periodista: “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.