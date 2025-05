Expresentadora de Caracol habló de la condena de 18 años de su exesposo, “aprendí a vivir con miedo”

Caracol Televisión lleva más de dos décadas siendo parte de la televisión colombiana, contando con toda una parrilla de contenidos enfocados en entretener a los televidentes y por ende, quedarse en su memoria, pues tal ha sido el caso de programas como ‘Yo me llamo’, ‘El Desafío’, ‘Sábados felices’ y demás, sin embargo, recientemente

Durante la más reciente transmisión del programa ‘La Red’, quien fue la protagonista de una de las entrevistas fue, precisamente, Vaneza Peláez, quien desde hace un tiempo se ha destacado como modelo y presentadora, siendo recordada por su participación en ‘Sábados felices’ como la conductora principal en compañía del ‘Gato’, Humberto Rodríguez.

¿Qué le pasó al esposo de Vaneza Peláez, expresentadora de Caracol?

El exesposo de Vaneza Peláez es Sebastián Murillo Echeverri, también conocido con los alias de “Lindolfo” o “Lindo”. Su relación se vio envuelta en un escándalo mediático y judicial cuando Murillo fue capturado en febrero de 2018, en el marco de una operación contra la banda criminal conocida como ‘La Oficina’. Posteriormente, fue condenado a 18 años y seis meses de prisión por delitos como homicidio.

¿Qué pasó con Vaneza Peláez, expresentadora de Caracol y su exesposo?

En medio de su entrevista, Vaneza dejó claro que son varios los momentos que prefiere no recordar, dejando claro que no desea victimizarse, sino ser un ejemplo para las mujeres para que sigan adelante, estando más que feliz con cada uno de sus proyectos y por supuesto, sus dos hijas, tras los duros momentos que atravesó hace varios años:

“Yo no me puedo arrepentir de nada, yo agradezco todo lo que viví, por lo más doloroso que haya sido (…) Siempre he sido muy reservada con el tema de mi familia (…) Darte cuenta de donde estabas, no es y tienes que soltar y salir de ahí por estar bien (…) En el momento en que todos mis frentes se vieron perjudicados y afectados en que todos los días me levantaba para apagar un incendio, pero afortunadamente las personas que han estado conmigo a mi alrededor me han salvado. Tú tienes una profesión, un nombre, tú trabajas todos los días de la vida, los delitos de sangre no existen, los aprendizajes ajenos, son ajenos y tampoco te puedes estar metiendo en el proceso de los demás".

Finalmente, la expresentadora de Caracol resaltó que hace siete años se divorció del hombre del que se enamoró en el colegio y padre de sus dos hijos, sin tener ningún tipo de contacto actualmente.