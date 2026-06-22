“Cambió la corbata por la guayabera”: reconocido periodista político de Noticias Caracol cubrió en Barranquilla el triunfo de Abelardo Espriella

Foto periodista de Noticias Caracol sorprendió en Barranquilla cubriendo la victoria de Abelardo de la Espriella con guayabera.

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La jornada electoral que terminó con la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia dejó varias imágenes llamativas, entre ellas la del reconocido periodista político Luis Eduardo Maldonado, quien tuvo que cambiar los escenarios habituales de su trabajo para cubrir desde Barranquilla la celebración del triunfo del candidato del movimiento Defensores de la Patria.

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El comunicador, reconocido por su amplia trayectoria cubriendo la fuente de Casa de Nariño y el Congreso de la República para Noticias Caracol, salió de su habitual entorno de trabajo para trasladarse a la capital del Atlántico, donde De la Espriella realizó varios de sus principales pronunciamientos después de conocerse los resultados electorales.

Del saco y corbata a la guayabera: la particular cobertura de Noticias Caracol tras la elección de Abelardo de la Espriella

Una de las escenas que llamó la atención durante la cobertura fue el cambio de vestuario del periodista. Acostumbrado a aparecer en televisión con su tradicional saco y corbata durante los informes políticos, Maldonado enfrentó las altas temperaturas de Barranquilla con una guayabera blanca, una prenda más acorde con el clima de la ciudad.

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“Cambió la corbata por la guayabera”, fue uno de los comentarios que surgieron entre usuarios y seguidores de la cobertura electoral al ver al periodista adaptarse a las condiciones del lugar donde se desarrollaba la noticia.

Durante la transmisión desde la Ventana del Mundo, uno de los puntos emblemáticos de Barranquilla, Maldonado tuvo que cubrir el evento rodeado de una multitud de seguidores del presidente electo, el ruido de la celebración y las condiciones climáticas propias de la ciudad.

A pesar del calor y el ambiente festivo, el periodista mantuvo su trabajo en terreno y entregó información sobre el desarrollo de la jornada política, demostrando su experiencia en cobertura de eventos de alta relevancia nacional.

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La presencia del comunicador en Barranquilla también generó comentarios sobre el futuro de la cobertura presidencial, debido a que De la Espriella ha utilizado esta ciudad como escenario frecuente para sus intervenciones públicas y mensajes políticos.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial indican que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 % de la votación, mientras que el senador Iván Cepeda alcanzó cerca de 12,7 millones de sufragios, correspondientes al 48,70 %.

Con el 99,98 % de las mesas informadas, el dirigente político logró una diferencia superior a los 200.000 votos y se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

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La elección marca un cambio en el panorama político colombiano y consolida una propuesta de derecha enfocada en la seguridad, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico.

Durante la campaña, De la Espriella planteó una estrategia de mayor firmeza contra la criminalidad, con propuestas como la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y una mayor presencia estatal en diferentes regiones del país.

También anunció cambios frente a la política de Paz Total impulsada por el gobierno saliente, al considerar que se necesitan medidas más estrictas para enfrentar a los grupos armados ilegales.

En materia económica, el presidente electo prometió impulsar un crecimiento anual del 7 %, reducir cargas tributarias para empresas y promover proyectos relacionados con el fracking para fortalecer la autosuficiencia energética.

Su programa también contempla iniciativas sociales y tecnológicas como la entrega de computadores a estudiantes, acceso gratuito a conectividad, formación de cuidadoras y la implementación de herramientas como blockchain e inteligencia artificial para mejorar la transparencia del Estado.

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Mientras avanzan los escrutinios oficiales y las revisiones electorales, la imagen de Luis Eduardo Maldonado en Barranquilla quedó como una de las escenas particulares de la jornada: un periodista acostumbrado a los pasillos del poder nacional adaptándose al calor del Caribe para contar un nuevo capítulo de la política colombiana.