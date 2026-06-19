Jessi Uribe ya escogió candidato para la segunda vuelta presidencial y advirtió que no va a perder

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el cantante de música popular Jessi Uribe hizo público su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, quien disputa la Presidencia de Colombia este domingo 21 de junio. El pronunciamiento se conoció a través de una videollamada en la que el artista expresó su confianza en la victoria del aspirante y aseguró que toda su familia votará por él.

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Durante la conversación, el intérprete santandereano manifestó su apoyo de manera directa. “Con toda que usted ya ganó”, le dijo al candidato presidencial, al tiempo que le advirtió que “no va a perder” en la jornada electoral. Además, confirmó que sus familiares también respaldarán la candidatura de De la Espriella en las urnas.

Jessi Uribe anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella y aseguró que no perderá la Presidencia

El apoyo de Jessi Uribe se suma a una serie de respaldos provenientes del mundo del entretenimiento y, especialmente, de la música popular colombiana, un género que ha ganado una importante presencia dentro de la cultura nacional y que en los últimos años ha logrado expandirse a escenarios internacionales.

De hecho, Abelardo de la Espriella sostuvo recientemente un encuentro con varios exponentes del género, entre ellos Pipe Bueno, Alzate, Ciro Quiñones, Alan Ramírez, Francy, Juan Pablo Navarrete y Sonia Restrepo, viuda del fallecido cantante Yeison Jiménez. Durante la reunión, los artistas oficializaron su respaldo al abogado y candidato presidencial.

En medio de este acercamiento con el sector artístico, De la Espriella reiteró algunas de sus propuestas dirigidas a fortalecer la industria cultural. Según afirmó, “en mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen”. Asimismo, señaló que trabajará para dignificar la labor de los músicos, proteger los derechos de autor, fortalecer la industria musical y generar más oportunidades para que el talento colombiano pueda proyectarse dentro y fuera del país.

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El respaldo de figuras reconocidas se ha convertido en uno de los elementos más visibles de la campaña en la recta final hacia las elecciones. Además de los cantantes de música popular, el candidato también ha recibido el apoyo público de personalidades como la actriz Jessica Cediel.

El pronunciamiento de Jessi Uribe ocurre en un momento destacado de su carrera artística. Junto a su esposa, la cantante Paola Jara, el artista viene impulsando el álbum “Despecho a 2 Voces”, una producción lanzada el pasado 1 de mayo que ha logrado una amplia acogida entre los seguidores del género.

El trabajo discográfico reúne 11 canciones inspiradas en historias de amor, desamor, traición y esperanza. Entre los temas más comentados se encuentra “Infidelidad”, interpretado por ambos artistas. El proyecto también ha servido para impulsar la internacionalización de la música popular colombiana, gracias a una gira que ha recorrido ciudades europeas como Madrid, Barcelona, París, Zaragoza, Alicante y Lanzarote.

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Con este respaldo político, Jessi Uribe vuelve a ser noticia más allá de los escenarios musicales, mientras que la campaña de Abelardo de la Espriella continúa sumando apoyos de reconocidas figuras del entretenimiento de cara a una de las jornadas electorales más importantes del país.