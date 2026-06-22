Donald Trump celebró triunfo de Abelardo De La Espriella en Colombia: “¡Ganó a lo grande!”

Abelardo de la Espriella disputará la segunda vuelta en Colombia, donde el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump podría mover la balanza.

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La elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 generó reacciones internacionales inmediatas, entre ellas la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien celebró públicamente el resultado electoral y reiteró su respaldo al dirigente colombiano.

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A través de su cuenta en la red social Truth Social, Trump reaccionó a los resultados preliminares que dieron como ganador al candidato del movimiento Defensores de la Patria. En un breve mensaje, el mandatario estadounidense escribió: “¡Ganó a lo grande!”, dejando en evidencia su satisfacción por el triunfo de quien había respaldado durante la campaña presidencial.

Marco Rubio y Donald Trump respaldan a Abelardo de la Espriella tras ganar las elecciones en Colombia

Poco antes de la publicación, el propio Abelardo de la Espriella reveló que sostuvo una conversación telefónica con Trump, quien le expresó su “apoyo y reconocimiento” por la victoria obtenida en las urnas.

Las felicitaciones desde Washington no se limitaron al mandatario estadounidense. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también se comunicó con el presidente electo colombiano para felicitarlo y manifestar su interés en fortalecer la relación bilateral durante los próximos años.

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Según trascendió, Rubio expresó su intención de “trabajar estrechamente” con el nuevo gobierno colombiano para promover la cooperación en materia de seguridad regional, fortalecer los lazos económicos y enfrentar desafíos comunes relacionados con la migración irregular y el crimen organizado.

Durante la campaña, Trump había mostrado de manera abierta su preferencia por De la Espriella, a quien describió como un líder “inteligente, fuerte y decidido”. Asimismo, aseguró que su llegada al poder favorecería el crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del comercio y una estrategia más contundente contra el narcotráfico y la delincuencia.

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Por su parte, De la Espriella ha manifestado en reiteradas ocasiones que considera a Estados Unidos un aliado estratégico para enfrentar problemas como el crimen organizado, el narcoterrorismo y la violencia que afectan distintas regiones del país.

Además, durante la contienda electoral prometió que su administración mantendrá una relación sólida con Washington y buscará fortalecer los vínculos comerciales entre ambas naciones.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial muestran que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 % de los sufragios, mientras que el senador Iván Cepeda alcanzó cerca de 12,7 millones de votos, correspondientes al 48,70 %.

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La diferencia superior a los 200.000 votos permitió que el abogado barranquillero se impusiera en una de las elecciones más reñidas de los últimos años. Sin embargo, Cepeda anunció que solicitará la impugnación de 33.000 mesas electorales, por lo que el proceso continuará con la etapa de escrutinios y revisión oficial de resultados.

Con su llegada a la Casa de Nariño, De la Espriella inicia una nueva etapa política para Colombia basada en propuestas enfocadas en la seguridad, el fortalecimiento de la autoridad estatal y el crecimiento económico.

Entre sus principales iniciativas se encuentran la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública, el fin de la estrategia de Paz Total, la promoción de proyectos de fracking y la modernización del Estado mediante herramientas de inteligencia artificial y blockchain para combatir la corrupción.

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Mientras avanzan los escrutinios oficiales, el respaldo expresado por Donald Trump y Marco Rubio anticipa una relación cercana entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, en un momento clave para el futuro político y económico de ambos países.