“El margen es muy pequeño”: Mónica Rodríguez hizo un llamado tras las elecciones e invitó a revisar los escrutinios

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La periodista y presentadora Mónica Rodríguez se pronunció en sus redes sociales luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que el abogado Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030.

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A través de su cuenta en la red social X, la comunicadora hizo un llamado a la prudencia y destacó la importancia del proceso de escrutinio electoral, luego de que los resultados preliminares mostraran una diferencia ajustada entre los dos candidatos que disputaron la Presidencia.

Mónica Rodríguez llama a la mesura y recuerda que aún faltan los escrutinios tras las elecciones en Colombia

“Sí, el margen es muy pequeño. Y sí, para eso es el escrutinio. Ya veremos si esto cambia o se mantiene. Mientras tanto, ojalá, desde todos los sectores, se invite a la mesura. Es más que necesaria en este momento”, escribió la presentadora en una publicación que rápidamente generó reacciones entre usuarios de redes sociales.

Posteriormente, Rodríguez reiteró su posición frente al proceso electoral y recordó que los escrutinios forman parte de los procedimientos establecidos por las autoridades electorales. En otro mensaje señaló que “se reconozcan o no los resultados, el escrutinio siempre se hace y después de esto, la autoridad electoral declara la elección”.

Las declaraciones de la periodista se produjeron en medio de un ambiente político marcado por la expectativa sobre la revisión oficial de los votos. Rodríguez ha sido identificada por diversos sectores de la opinión pública como una figura cercana a algunas de las ideas impulsadas por el gobierno del presidente saliente Gustavo Petro, razón por la que sus mensajes generaron un amplio debate en plataformas digitales.

Los resultados preliminares de la jornada electoral indican que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos, superando por más de 200.000 sufragios al senador Iván Cepeda, quien anunció que solicitará la impugnación de 33.000 mesas electorales.

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Con este resultado, De la Espriella se convirtió en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño y asumirá la Presidencia de Colombia a partir del periodo 2026-2030. Su victoria marca un cambio en el panorama político nacional, al consolidar una propuesta de corte conservador enfocada en la seguridad, el fortalecimiento institucional y el crecimiento económico.

Durante la campaña presidencial, el ahora presidente electo defendió iniciativas centradas en una política de mayor firmeza frente a la criminalidad. Entre sus principales propuestas se encuentran la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y el aumento de la presencia militar en distintas regiones del país.

En materia económica, De la Espriella ha planteado metas de crecimiento del 7 %, reducción de cargas tributarias para las empresas y el impulso a proyectos relacionados con el fracking para fortalecer la autosuficiencia energética.

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Asimismo, su programa contempla medidas tecnológicas y sociales como la entrega de computadores a estudiantes, acceso gratuito a conectividad, formación de cuidadoras y la implementación de herramientas de blockchain e inteligencia artificial para mejorar la transparencia estatal y combatir la corrupción.

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Mientras avanzan los escrutinios electorales y las reclamaciones anunciadas por sectores políticos, diferentes voces continúan llamando a la calma y al respeto por las instituciones democráticas, en una etapa clave para la definición oficial de los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia.