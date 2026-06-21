La indirecta de Adriana Lucía a Elianis Garrido quién reveló en redes por quién habría votado en segunda vuelta

Foto Adriana Lucía le respondió a Elianis Garrido tras supuesto guiño a Abelardo de la Espriella y encendió las redes.

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Una nueva polémica tomó fuerza en redes sociales durante la recta final de la campaña presidencial luego de que la cantante Adriana Lucía reaccionara a una publicación de la actriz, bailarina y empresaria barranquillera Elianis Garrido, quien habría mostrado un presunto respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.

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La controversia comenzó cuando Garrido compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparece utilizando un abanico con los colores del tricolor nacional, un elemento que ha sido asociado recientemente con la campaña del abogado y aspirante presidencial.

Elianis Garrido queda en el centro de la polémica tras reacción de Adriana Lucía por supuesto apoyo político

Junto a la publicación, la empresaria escribió: “No por moda, porque lo que somos: SOMOS 🇨🇴”, un mensaje que fue interpretado por varios usuarios como un posible guiño político en medio de la segunda vuelta presidencial.

La publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y también llamó la atención de figuras públicas con posiciones políticas distintas. Entre ellas estuvo Adriana Lucía, cantante cordobesa que ha expresado su respaldo al proyecto progresista del presidente Gustavo Petro y al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La artista respondió al video de Garrido con una frase que abrió debate entre los usuarios. “A eso le falta de fondo pueblerina”, escribió Adriana Lucía, haciendo referencia a una canción vallenata de Los Betos que lleva ese mismo nombre.

La elección de la frase generó interpretaciones divididas, pues la canción cuenta la historia de una mujer que abandona un pueblo para buscar una nueva vida en la ciudad, una letra que algunos internautas relacionaron con una crítica hacia la publicación de la barranquillera.

Mientras crecía la conversación digital, Elianis Garrido también volvió a estar en el centro de la atención pública por otro tema relacionado con su vida personal y empresarial.

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La también presentadora reveló recientemente en el programa Lo Sé Todo que enfrentó una difícil situación tras un presunto desfalco cometido, según relató, por una persona cercana a su equipo de trabajo. La empresaria aseguró que las pérdidas económicas superaron los 20 millones de pesos y que el episodio tuvo consecuencias importantes en su salud.

Garrido explicó que durante varios meses se presentaron irregularidades dentro de sus negocios y reconoció que, aunque estaba enfocada en el crecimiento de sus academias de baile, tuvo que reforzar el control administrativo.

“Hoy en día estoy al frente de todo. Con un gran equipo, eso sí, gloria a Dios, pero estoy al frente de todo”, manifestó la empresaria, al explicar los cambios que implementó en sus empresas.

Sobre la persona involucrada, evitó revelar su identidad y aseguró que no guarda resentimiento. “Tengo una frase, que el karma sabe todas las direcciones. No me corresponde a mí”, expresó.

La situación también afectó su bienestar físico. Garrido contó que el estrés derivado de la crisis empresarial terminó provocándole una fuerte afectación médica.

“Tuve una crisis con mi estómago de gastritis muy crónica, casi úlcera, y un problema con mi colon que me puso contra la pared”, relató.

La artista aseguró que tuvo que permanecer seis días en una clínica y que la experiencia le dejó una reflexión sobre la importancia de priorizar la salud.

“Gloria a Dios, mi cuerpo habló a tiempo. Puse el pare en ese momento, sigo un tratamiento, pero aprendí que nada de esto es más valioso que mi salud”, afirmó.

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Entre la discusión política y sus reflexiones personales, Elianis Garrido continúa siendo protagonista de una conversación que mezcla redes sociales, entretenimiento y la coyuntura electoral del país.