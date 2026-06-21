“No me imagino el ambiente en esta casa”: vivienda aparece decorada con afiches de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Foto “No me imagino el ambiente en esta casa”: vivienda con propaganda de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se vuelve tendencia.

En medio de la intensa recta final de las elecciones presidenciales, un video compartido en redes sociales logró captar la atención de miles de usuarios por una situación tan particular como llamativa. Las imágenes muestran una vivienda decorada con material de campaña de dos candidatos que representan proyectos políticos completamente diferentes: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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La grabación, que comenzó a circular masivamente en distintas plataformas digitales, exhibe cómo en la fachada y los alrededores de una misma casa aparecen afiches, carteles y elementos publicitarios relacionados con ambos aspirantes a la Presidencia de Colombia. La escena no tardó en despertar curiosidad entre los internautas, quienes encontraron en la imagen un reflejo de las divisiones políticas que actualmente atraviesan a muchas familias colombianas.

Casa con publicidad de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda causa furor en redes en plena campaña presidencial

Lejos de generar discusiones acaloradas en las redes, la mayoría de las reacciones estuvieron marcadas por el humor. Los usuarios aprovecharon la publicación para imaginar cómo serían las conversaciones cotidianas dentro de ese hogar donde, aparentemente, conviven simpatizantes de dos corrientes ideológicas opuestas.

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Uno de los comentarios que más llamó la atención fue precisamente el que terminó convirtiéndose en una de las frases más compartidas de la publicación: “No me imagino el ambiente en esta casa”. A partir de allí, decenas de personas comenzaron a sumarse con bromas y mensajes sobre los posibles debates familiares que podrían surgir durante la campaña electoral.

La imagen también abrió espacio para reflexiones sobre la diversidad de opiniones políticas que existe dentro de los hogares colombianos. Aunque las campañas presidenciales suelen generar fuertes discusiones en distintos escenarios, varios usuarios destacaron que la convivencia entre personas con posiciones diferentes también forma parte de la democracia y del ejercicio ciudadano. Aunque no se sabe todavía en qué lugar se dio esta escena, se presume ocurrió en Valledupar.

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El fenómeno se produjo en un momento clave para la contienda electoral, cuando los candidatos intensifican sus actividades proselitistas y buscan consolidar apoyos en todo el país. Por ello, cualquier imagen relacionada con la campaña suele captar rápidamente la atención del público y generar amplios debates en las plataformas digitales.

Sin embargo, en esta ocasión el protagonismo no estuvo en un discurso, una propuesta o un acto político, sino en una vivienda que terminó convirtiéndose en símbolo de la pluralidad de opiniones que existe entre los votantes. Para muchos usuarios, la escena demuestra que las diferencias políticas no necesariamente impiden compartir espacios familiares o comunitarios.

El video continúa acumulando visualizaciones y reacciones, consolidándose como uno de los contenidos más comentados de las últimas horas. Mientras la campaña presidencial entra en su etapa decisiva, esta curiosa imagen sigue generando comentarios y sonrisas entre quienes observan cómo una misma casa se convirtió, inesperadamente, en el escenario de dos apuestas políticas distintas.

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La publicación se suma así a la larga lista de contenidos virales que suelen surgir durante las elecciones presidenciales en Colombia, donde el ingenio de los ciudadanos y las situaciones inesperadas terminan captando tanta atención como los propios protagonistas de la contienda electoral.