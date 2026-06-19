Viuda de Yeison Jiménez se pintó las rayas y se unió a campaña de De la Espriella; le dio valioso regalo

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La campaña presidencial en Colombia sigue dejando escenas que parecen sacadas de una mezcla entre tarima, camerino, plaza pública y video viral. En esta recta final, donde cada gesto termina convertido en tema de conversación, la música popular volvió a ponerle sonido propio a la contienda electoral.

Lo que empezó como un encuentro entre Abelardo de la Espriella y varios exponentes del género terminó dejando una imagen bastante particular, cargada de simbolismo, nostalgia y hasta lenguaje futbolero. Una de esas postales que no tardan en moverse en redes, sobre todo cuando están atravesadas por el recuerdo de una de las voces más queridas del popular colombiano.

En medio de ese encuentro, Sonia Restrepo, esposa del fallecido cantante Yeison Jiménez, le entregó un balón a De la Espriella con una frase que no pasó desapercibida: que hiciera “un gol por la patria”.

El gesto se dio durante el espacio en el que varios artistas de música popular expresaron su respaldo al candidato presidencial, de cara a la segunda vuelta electoral. Y como en esta campaña todo puede terminar convertido en símbolo, coro o frase viral, el detalle de Sonia Restrepo terminó robándose parte de la atención.

El regalo de Sonia Restrepo a Abelardo de la Espriella

Sonia Restrepo apareció en el encuentro con un balón para De la Espriella y lo entregó como una muestra de apoyo. La frase con la que acompañó el regalo conectó con el tono patriótico que el candidato ha usado durante su campaña y también con esa idea futbolera de marcar en el momento decisivo.

El detalle tuvo un peso especial por la relación de Sonia con Yeison Jiménez, artista que marcó una etapa importante dentro de la música popular colombiana y cuya ausencia sigue siendo sentida por seguidores, colegas y personas cercanas al género.

Por eso, la escena no fue solo la entrega de un objeto. El balón terminó cargado de significado por venir de la esposa de uno de los artistas más recordados del popular y por darse en un evento en el que varios cantantes se reunieron alrededor de una campaña presidencial.

Cantantes populares también se sumaron a la campaña

De acuerdo con la nota publicada por PUBLIMETRO, en el encuentro participaron artistas como Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñones y Alzate, nombres reconocidos dentro de la música popular colombiana. Durante el espacio, algunos de ellos adaptaron la letra de ‘MLP’, canción de Yeison Jiménez, para mostrar su respaldo a Abelardo de la Espriella.

Cantantes del popular

El candidato agradeció públicamente el apoyo de los artistas y aseguró que, en un eventual gobierno suyo, buscaría fortalecer la industria musical, proteger los derechos de autor y abrir más oportunidades para que los músicos colombianos puedan vivir de su trabajo.

La presencia de estos artistas no es un detalle menor. La música popular tiene una conexión fuerte con públicos regionales, ferias, conciertos, cantinas, redes sociales y oyentes que suelen mover conversación alrededor de sus ídolos. Por eso, el respaldo de varios exponentes del género terminó convirtiéndose en una movida visible dentro de la campaña.

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