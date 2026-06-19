Es Inteligencia Artificial: desmienten video manipulado de gol de Luis Díaz haciendo gesto de una campaña electoral

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de fácil acceso para millones de personas en todo el mundo que la usan con diversos fines y no siempre en pro de la honestidad, como fue el caso de un video en el que manipularon la celebración del gol de Luis Díaz en el Mundial con la Selección Colombia, supuestamente haciendo el gesto de una campaña electoral.

Esto en medio de la campaña presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella que este domingo 21 de junio se medirán en la segunda vuelta para definir quién será el próximo presidente de los colombianos.

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Mucho se ha hablado y tratado de politizar la postura de los jugadores de la Tricolor y para colmo de males, seguidores de De la Espriella manipularon un video, haciendo creer a muchos que los jugadores estaban haciendo el gesto que distingue a esa campaña.

Todo se dio durante el festejo del 2-1 ante Uzbekistán, concretado por Luis Díaz que celebró con un choque de manos junto a Daniel Muñoz.

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Sin embargo, en redes sociales circulan imágenes manipuladas de esa celebración e incluso hasta con video como si hubieran hecho el gesto de uso militar que está usando dicha campaña.

Varias personas reportaron la manipulación de esto e incluso el medio La Silla Vacía lo evidenció en su denominado ‘Detector de Mentiras’, sentenciando: “🔎 ‘Lucho’ Díaz y Daniel Muñoz no hicieron el saludo de “Firmes por la Patria” de @ABDELAESPRIELLA en el partido de 🇨🇴-🇺🇿. 🔴 El video que circula es falso. Fue creado potencialmente con inteligencia artificial. La transmisión oficial del juego lo confirma”.

Para algunos todo se vale a la hora de buscar capitalizar votos y ahora hasta los jugadores de la Selección Colombia, en cabeza de Luis Díaz, fueron utilizados para manipular su imagen con un gesto que no realizaron durante el mencionado partido que fue el debut de la Selección Colombia en este Mundial 2026.