Cantantes del popular se unen a campaña de De la Espriella; cambiaron letra de Yeison Jiménez para confirmarlo

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La música popular volvió a meterse de lleno en la conversación electoral en Colombia, esta vez por cuenta de varios artistas del género que aparecieron públicamente respaldando la campaña de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial. Y como en campaña todo puede terminar convertido en coro, video o frase viral, el momento no pasó desapercibido porque algunos de ellos incluso adaptaron la letra de ‘MLP’, una de las canciones más reconocidas de Yeison Jiménez, para mostrar su apoyo al candidato.

Entre los artistas que hicieron parte del encuentro estuvieron Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñones y Alzate, nombres de peso dentro de la música popular colombiana y que suelen mover conversación tanto en tarima como en redes sociales. Los cantantes hicieron parte de un espacio con De la Espriella, quien aprovechó el momento para agradecerles públicamente su respaldo.

Colombia. La segunda vuelta presidencial en Colombia enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en una contienda con margen mínimo. (AP/Especial)

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El episodio se suma a una campaña en la que las figuras de la farándula, el deporte y la música han tenido un papel visible. De hecho, De la Espriella ha usado apoyos de celebridades como parte de su estrategia para mostrarse cercano a públicos populares, mientras mantiene su disputa electoral con Iván Cepeda en la recta final de la segunda vuelta.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre los cantantes?

Tras el encuentro con los artistas, Abelardo de la Espriella publicó un mensaje en el que destacó la presencia de varios exponentes de la música popular colombiana y aseguró que su proyecto político también tendría espacio para el sector cultural.

“Qué alegría compartir con grandes exponentes de la música popular colombiana”, escribió el candidato.

Luego agregó: “Gracias por su cariño, por su respaldo y por demostrar que esta causa une a colombianos de todos los rincones y de todos los sectores. Ustedes también hacen parte de esta gran manada que sueña con una Patria Milagro”.

Pero el mensaje no se quedó solo en el agradecimiento. De la Espriella también lanzó una promesa dirigida directamente al sector artístico, asegurando que, en un eventual gobierno suyo, buscaría fortalecer la industria musical.

“En mi gobierno, los artistas volverán a ocupar el lugar que merecen. Trabajaremos para dignificar su labor, proteger sus derechos de autor, fortalecer la industria musical y crear más oportunidades para que el talento colombiano pueda vivir de su arte y conquistar escenarios en Colombia y en el mundo”, señaló.

Finalmente, cerró con una frase que buscó conectar cultura y política: “Porque cuando la cultura prospera, prospera la Patria”.

Le cambiaron la letra a ‘MLP’ para apoyar la campaña

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que, durante el encuentro, los artistas habrían adaptado la letra de ‘MLP’, canción de Yeison Jiménez, para convertirla en una especie de apoyo musical a la campaña de De la Espriella.

La jugada no es menor si se tiene en cuenta el peso que tiene Yeison Jiménez dentro del género popular y la fuerza que alcanzó ‘MLP’ entre sus seguidores. En otras palabras, no escogieron cualquier canción: tomaron un tema reconocible, de esos que muchos cantan casi sin darse cuenta, y lo llevaron al terreno político.

Y ahí está precisamente el punto que encendió la conversación: en Colombia la música popular no solo suena en cantinas, ferias y conciertos; también conecta con públicos muy amplios en regiones donde este género tiene una presencia fuerte. Por eso, ver a artistas como Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñones y Alzate en una movida de campaña no pasa como un simple saludo más.

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