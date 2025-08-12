Alzate sorprendió a habitante de calle en Bogotá; le gastó ‘pola’ y le dio serenata

‘Copita de licor’, ‘Amor verdadero’, ‘Sin decir adiós’ y ‘Devuélveme la vida’, son algunos de los temas con los que Alzate ha puesto a más de uno a lidiar con una ‘tusa’ a punta de popular; cantante que está recibiendo elogios en las redes sociales luego del noble gesto que tuvo con un habitante de calle.

Este artista paisa viene pasando por una de las épocas más gratificantes de su carrera luego de concretar su colaboración con uno de los más grandes del despecho, ‘El Charrito Negro’, con quien semanas atrás lanzó ‘Mi despedida’, ‘palo’ que ya sobrepasó la barrera de las 1,5 millones de reproducciones en YouTube.

A todo esto se le suma que su trabajo en las redes sociales, con el que le muestra a sus fans su cotidianidad, esta teniendo grandes resultados en temas de números, especialmente los clips que postea en su cuenta de TikTok, plataforma en la que tiene 1,6 millones de seguidores.

Justamente uno de los clips que más conversación ha generado en la plataforma china, tiene como lugar la ciudad de Bogotá; urbe en la que el intérprete de ‘Maldita traición’, le alegró, en cierto modo, la noche a un habitante de calle, a quien terminó dándole una serenata.

En las imágenes se ve al artista decirle al hombre, que responde al nombre de Pedro, que pida cualquier cosa de comer en una tienda cercana, a lo que el sujeto respondió que prefería recibir dinero; a lo que Alzate respondió con un rotundo no. Ya después conciliaron y ante la sinceridad de Pedro, llegaron a la conclusión de que le iba a gastar un ‘six pack’ de cerveza, bebida que terminaron bebiéndose juntos y en compañía del locutor de ‘Impresentables’ de ‘Los 40′, Pipe Flórez.