Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, sorprende como jurado en la búsqueda de la nueva voz de la banda

El universo de Yeison Jiménez sigue expandiéndose y, tal como se había prometido a su inmensa fanaticada, la búsqueda de la nueva voz para acompañar al artista en su banda es ya una realidad. Después de varios “ires y venires” que pusieron en duda la continuidad del proyecto y generaron gran expectativa en redes sociales, el concurso finalmente ha arrancado, y lo hizo con una sorpresa que nadie vio venir: la presencia de Sonia Restrepo, esposa del cantante, al frente del proceso de selección.

Puede leer: ¿Milagro o paranormal? Seguidor asegura que el “fantasma” de Yeison Jiménez se le apareció a su hijo para consolarlo

La participación de Restrepo en el jurado ha sido uno de los puntos más destacados de las audiciones. Lejos de ser una figura decorativa, Sonia ha asumido el rol con una sensibilidad que ha marcado el tono de la competencia. En una entrevista exclusiva con la emisora La Kalle, la pareja del intérprete de Aventurero no ocultó su emoción al enfrentarse cara a cara con el talento de los aspirantes.

Para Sonia, este proceso ha significado mucho más que una simple elección técnica. La conexión humana con cada uno de los participantes ha sido total: “Es muy bonito tener la posibilidad de ver chicos tan talentosos, escuchar su voz, ver su talento y destreza; me causa mucha emoción y la verdad me remueve muchas fibras”, confesó durante su intervención en el medio radial.

Su sensibilidad no es casualidad; el proceso de audición busca no solo una técnica vocal impecable, sino también ese “algo” que caracteriza a los músicos que acompañan a Jiménez en los escenarios más importantes del país. La responsabilidad de Restrepo es grande, pues de su oído y criterio dependerá quién se unirá a la agrupación de uno de los máximos exponentes del género popular en Colombia.

Le puede interesar: Corista de Yeison Jiménez reveló que la banda del artista estaba en desacuerdo con reality para reemplazarlo

Pero Sonia Restrepo no está sola en esta difícil tarea. Junto a ella, el panel de jueces cuenta con una figura de peso en la industria del entretenimiento nacional: Diva Jessurum. La reconocida presentadora y periodista aporta su larga experiencia en la evaluación de perfiles artísticos, creando una combinación interesante en el jurado entre la visión técnica de la comunicación y la perspectiva emocional y personal que aporta la familia de Yeison.

La dupla entre Restrepo y Jessurum ha logrado mantener el orden y la transparencia en un proceso que, tras las dudas iniciales, ha ganado fuerza y credibilidad. Mientras tanto, los aspirantes siguen pasando por el filtro de la audición, con la esperanza de convertir su voz en la nueva cara de la banda de Jiménez.

El concurso promete seguir siendo el foco de atención en los próximos días. Para los seguidores del artista, ver cómo su esposa se involucra activamente en los cimientos de su carrera profesional ha sido un gesto de confianza que reafirma la unión y el apoyo constante en el hogar de uno de los ídolos más queridos de la música popular colombiana.