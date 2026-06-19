Robaron a Elianis Garrido millonaria suma de dinero y terminó en el hospital

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La reconocida bailarina, actriz y empresaria barranquillera Elianis Garrido rompió el silencio sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado en su vida personal y profesional. En una entrevista para el programa Lo Sé Todo, la también creadora de varios centros de baile en Colombia confesó que fue víctima de un presunto desfalco cometido por una persona de su círculo de confianza, una situación que le generó pérdidas superiores a los 20 millones de pesos y que terminó afectando seriamente su salud.

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La artista explicó que el hecho ocurrió durante varios meses dentro de su empresa y que descubrió irregularidades que provocaron una importante fuga de dinero en sus negocios.

Elianis Garrido confesó que sufrió un desfalco millonario y una crisis de salud que la llevó a una clínica

Al ser consultada sobre el monto de las pérdidas, Garrido confirmó que la cifra superó ampliamente los 10 millones de pesos. Ante la insistencia de los entrevistadores, señaló que la suma era incluso superior a los 20 millones.

Aunque evitó revelar la identidad de la persona involucrada, dejó claro que se trataba de alguien cercano a su equipo de trabajo. Según relató, esta experiencia le dejó importantes enseñanzas sobre el manejo empresarial y la confianza.

La empresaria reconoció que durante mucho tiempo concentró su atención en el talento humano y en el crecimiento de sus academias, descuidando algunos aspectos administrativos. En ese sentido, afirmó que actualmente supervisa de manera directa diferentes áreas de sus negocios.

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“Hoy en día estoy al frente de todo. Con un gran equipo, eso sí, gloria a Dios, pero estoy al frente de todo”, expresó la barranquillera, quien ahora participa activamente en procesos relacionados con la contabilidad, la publicidad, la creación de contenido y el manejo del personal.

Pese al duro golpe económico, Elianis aseguró que no guarda rencor hacia la persona responsable. “Tengo una frase, que el karma sabe todas las direcciones. No me corresponde a mí”, manifestó durante la entrevista.

Sin embargo, las consecuencias de la situación fueron mucho más allá del dinero. La también presentadora confesó que el estrés acumulado y la presión derivada de la crisis empresarial terminaron afectando gravemente su bienestar físico.

“Tuve una crisis con mi estómago de gastritis muy crónica, casi úlcera, y un problema con mi colon que me puso contra la pared”, relató.

La gravedad del cuadro obligó a que fuera internada durante seis días en una clínica para recibir atención médica especializada. Según explicó, el episodio representó una llamada de atención sobre la importancia de priorizar la salud por encima de las responsabilidades laborales.

“Gloria a Dios, mi cuerpo habló a tiempo. Puse el pare en ese momento, sigo un tratamiento, pero aprendí que nada de esto es más valioso que mi salud”, aseguró.

La barranquillera también reflexionó sobre cómo muchas personas acostumbran ignorar señales físicas y emocionales provocadas por el estrés. En su caso, reconoció que normalizó durante años el cansancio, la ansiedad y los dolores hasta que su organismo colapsó.

“Empecé a normalizar el dormir mis dolores físicos y emocionales, y el cuerpo colapsó”, confesó.

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Actualmente, Elianis Garrido continúa con su tratamiento médico mientras mantiene el liderazgo de sus negocios. La empresaria aseguró que esta experiencia le permitió reorganizar sus prioridades y entender que el bienestar físico y mental debe ocupar el primer lugar para poder seguir ayudando a quienes la rodean y continuar desarrollando sus proyectos profesionales.