Corte Suprema deja detenida a la senadora Martha Peralta por caso UNGRD tras rendir indagatoria

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La Corte Suprema de Justicia ordenó la retención provisional de la senadora Martha Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico, en medio de la investigación que adelanta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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La decisión fue adoptada por el despacho de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción, luego de que la congresista compareciera a una diligencia de indagatoria relacionada con su presunta participación en el entramado de corrupción que sacude a la entidad.

Caso UNGRD: Corte Suprema retiene a Martha Peralta por riesgo de comparecencia durante proceso judicial

De acuerdo con la información conocida, la medida corresponde a una figura de privación transitoria de la libertad, aplicada debido a un riesgo de comparecencia detectado durante el desarrollo de la diligencia judicial. Con esta determinación, la Corte busca garantizar la continuidad del proceso y asegurar la presencia de la parlamentaria en las actuaciones programadas.

La citación a indagatoria había sido aplazada en dos oportunidades. Finalmente, este jueves la senadora acudió a la sede de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, ubicada en el norte de Bogotá, para responder a los cuestionamientos de los magistrados sobre los hechos que son materia de investigación.

Aunque inicialmente se contempló la posibilidad de trasladarla a instalaciones de la Dijín, posteriormente se informó que la congresista permanecerá bajo custodia en su lugar de residencia durante la noche. Desde allí será trasladada nuevamente este viernes a las 8:00 de la mañana para continuar con la diligencia judicial.

La decisión representa un nuevo capítulo en las investigaciones derivadas del escándalo de la UNGRD, considerado uno de los mayores casos de presunta corrupción que enfrenta actualmente el país. La actuación de la Corte no constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la senadora, sino una medida procesal orientada a garantizar el desarrollo de la indagación.

Antes de conocerse la determinación judicial, Martha Peralta rechazó los señalamientos en su contra y sostuvo que el proceso tiene motivaciones políticas. La congresista, quien además es presidenta del movimiento Mais, aseguró que se trata de una “persecución política”.

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Sin embargo, manifestó que acudiría a la diligencia con plena disposición de colaborar con la justicia. En sus declaraciones, la parlamentaria afirmó que estaba compareciendo dentro de un proceso en curso y que su intención era aportar toda la información requerida para esclarecer los hechos investigados.

La senadora expresó que se trataba de una diligencia normal dentro de las etapas que adelanta la Corte para recaudar información y sostuvo que siempre ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades judiciales. Asimismo, señaló que entregará los elementos necesarios para aclarar cualquier duda o malentendido que pueda existir dentro de la investigación.

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La continuación de la indagatoria será clave para determinar el rumbo del proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia en el marco del escándalo de la UNGRD, un caso que sigue generando repercusiones políticas y judiciales en Colombia.