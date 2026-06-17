“Me da oso ajeno”: Diana Ángel sobre conversación de Abelardo de la Espriella con Alex Campos

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Durante el fin de semana pasado el candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó una entrevista que tuvo con el famoso cantante de música cristiana Alex Campos, quien le manifestó públicamente su apoyo. La conversación generó una gran controversia en redes sociales, debido a las estrategias que ha implementado la campaña del candidato para conquistar el voto cristiano.

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“Yo lo he dicho, yo no soy el candidato perfecto porque perfecto solamente es Dios”, aseguró De la Espriella sobre el comienzo de la entrevista, en la que no sólo participó el cantante cristiano, sino también un pianista.

“Necesitamos grandes colombianos como tú, que son un orgullo para todos nosotros, ayudándonos a reconstruir el país, porque va a quedar muy, muy afectado. Esta lucha espiritual se extiende a todo el gobierno, porque el mal va a estar a nuestro alrededor tratando de hacer daño todo el tiempo. Así que sería bueno que pensaras en regresar a Colombia”, le propuso De la Espriella a Alex Campos.

Este fragmento de la entrevista fue compartido masivamente en redes sociales y algunos de sus detractores lo cuestionaron con dureza. “Me da oso ajeno”, comentó la actriz Diana Ángel, conocida por manifestar públicamente sus posiciones políticas.

Los esfuerzos de De la Espriella por ganar el voto cristiano

Lo que ha llamado la atención de sus palabras es que hasta hace seis años De la Espriella decía que era ateo y señalaba que no podía creer en cosas que la razón no pudiera explicar.

Su conversión, sin embargo, le ha valido la simpatía de múltiples dirigentes de iglesias cristianas. Muestra de ello es que la pastora Sara Castellanos fue una de los senadores que resultaron electos en la llamada ‘lista del Tigre’, que eran los candidatos al Congreso de Salvación Nacional y se promocionaron como los aliados de Abelardo de la Espriella en el Legislativo.