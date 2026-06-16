“Lanzaron las motos a las piscinas para dañarlas”: destrucción en hostales de la Sierra Nevada tras combates en la zona

Foto “Lanzaron las motos para dañar las piscinas”: hoteles y hostales de la Sierra Nevada quedaron destruidos tras combates con ‘Pachencas’.

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La escalada del conflicto armado en la Sierra Nevada de Santa Marta no solo ha dejado bloqueos, turistas atrapados y una profunda crisis económica para el sector turístico. También ha provocado graves daños en hoteles, hostales y fincas dedicadas al turismo en una de las regiones más visitadas del Caribe colombiano.

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Videos difundidos por habitantes de la zona muestran escenas de destrucción en establecimientos ubicados cerca de Quebrada del Sol, donde se concentran los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Pachencas’.

Crisis turística en la Sierra Nevada: hostales quedaron en ruinas y empresarios denuncian emergencia por la violencia

Las imágenes evidencian habitaciones destrozadas, colchones abiertos, televisores destruidos, muebles averiados, puertas forzadas y múltiples daños en la infraestructura de varios establecimientos turísticos. En algunos casos, según denunciaron residentes, incluso fueron lanzadas motocicletas y otros objetos dentro de piscinas con el propósito de causar mayores afectaciones.

“Lanzaron las motos para dañar las piscinas”, señalaron habitantes de la zona al describir el panorama encontrado después de las operaciones desarrolladas en sectores cercanos a los combates.

Una búsqueda que terminó en destrucción

Uno de los inmuebles intervenidos fue una hacienda que, según versiones conocidas por las comunidades, estaba bajo seguimiento de las autoridades por sospechas de que allí podría ocultarse uno de los principales integrantes de la organización armada.

Sin embargo, campesinos y residentes sostienen que el lugar funcionaba como un hostal frecuentado por turistas nacionales y extranjeros que visitan diferentes atractivos de la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con testimonios recopilados en la zona, los uniformados realizaron una inspección exhaustiva en busca de dinero, armas o posibles escondites relacionados con actividades ilegales.

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Los videos grabados posteriormente muestran habitaciones completamente revueltas, techos desprendidos, camas destruidas y objetos dispersos por toda la propiedad.

La situación genera preocupación entre empresarios y operadores turísticos que apenas comenzaban a recuperarse de las dificultades registradas durante los primeros meses del año, cuando las condiciones climáticas y el frente frío afectaron significativamente la llegada de visitantes.

Más de 140 personas atrapadas

Mientras los daños materiales siguen siendo evaluados, la situación humanitaria también preocupa a las autoridades y al sector turístico.

Entre Guachaca, Buritaca, Mendihuaca y los sectores cercanos al Parque Tayrona, decenas de turistas permanecen aislados debido a los bloqueos sobre la Troncal del Caribe, principal vía que conecta a Santa Marta con La Guajira.

El representante de Cotelco Magdalena, Omar García, confirmó que más de 140 personas entre turistas y trabajadores del sector se encuentran afectadas.

“Sabemos que entre colaboradores y turistas que están en esa zona son más o menos unas 140 personas hasta el momento. Estamos verificando con otros establecimientos para conocer la magnitud real de la situación”, explicó.

Uno de los casos más visibles es el de Jeferson Zapata, un visitante procedente de Medellín que denunció estar atrapado junto a su familia en un hotel de Mendihuaca.

“Estamos retenidos porque no podemos salir hacia Santa Marta”, manifestó el turista, quien viaja acompañado por menores de edad y una adulta mayor de 90 años.

Zapata aseguró que tenía reservada una noche de alojamiento en Taganga, pero perderá la reserva debido a que no existe forma segura de abandonar la zona mientras continúan los bloqueos.

Empresarios se declaran en emergencia

La gravedad de la situación llevó a hoteleros, operadores turísticos y comerciantes del corredor Tayrona-Palomino a declararse en “estado de emergencia y quiebra inminente”.

A través de una carta enviada a la Presidencia de la República, ministerios, organismos de control y entidades de derechos humanos, los empresarios denunciaron que la crisis actual amenaza la supervivencia de cientos de negocios.

“Nos declaramos en estado de emergencia y quiebra inminente”, expresaron los firmantes.

Según explicaron, la actividad turística ya registraba una reducción superior al 90 % antes de los recientes enfrentamientos, debido a la caída del turismo internacional, problemas energéticos y elevados costos operativos.

Además, denunciaron presuntas presiones por parte de grupos armados para adquirir productos únicamente a proveedores autorizados.

“Estamos siendo presionados y obligados a comprar insumos, alimentos y servicios exclusivamente a los únicos proveedores autorizados por el grupo armado ilegal que ejerce control en la zona”, afirmaron.

También enviaron un mensaje directo contra las extorsiones.

“No hay dinero para la guerra”, señalaron, advirtiendo que las finanzas del sector están completamente agotadas.

Bloqueos, combates y temor en la región

Los enfrentamientos comenzaron tras una operación militar desarrollada por tropas de la Segunda Brigada y el Gaula Militar en el sector de Quebrada del Sol, una zona habitada principalmente por comunidades indígenas Kogui y Arhuaca.

Las ACSN cuestionaron la ofensiva argumentando que mantienen acercamientos con el Gobierno Nacional dentro de procesos de diálogo.

La confrontación ha provocado la quema de vehículos, la instalación de obstáculos en la vía y el derribamiento de árboles para impedir el tránsito por la Troncal del Caribe.

Incluso, un uniformado destacado en Buritaca alertó sobre presuntos ataques con drones contra la Fuerza Pública y solicitó apoyo urgente.

La violencia también cobró la vida del soldado profesional Luis Miguel González Salgado, quien murió tras recibir una descarga eléctrica cuando realizaba labores de comunicación durante la operación militar.

Piden corredor humanitario urgente

Ante la emergencia, empresarios y autoridades solicitaron la habilitación inmediata de un corredor humanitario para evacuar turistas, trabajadores y residentes.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, respaldó la iniciativa y aseguró que se busca proteger a las familias atrapadas.

Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, pidió acciones inmediatas para recuperar la movilidad.

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“Cada hora de retraso agrava la situación humanitaria y pone en riesgo a la población civil”, advirtió.

Mientras continúan los operativos y persisten los bloqueos, empresarios, turistas y comunidades temen que los daños ocasionados por la violencia profundicen aún más la crisis de uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia.