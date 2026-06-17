Nórida Rodríguez señala que Abelardo De La Espriella estaría detrás de la detención de Beto Coral en Estados Unidos

Tomada de la cuenta de instagram de Nórida Rodríguez y la cuenta (X) de Daniel Coronell

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La detención del activista colombiano Beto Coral en Estados Unidos sigue generando reacciones en distintos sectores políticos y sociales del país. Esta vez, la actriz y gestora cultural Nórida Rodríguez se pronunció sobre el caso y sugirió que el candidato presidencial Abelardo De La Espriella podría estar relacionado con los hechos que derivaron en la captura del creador de contenido por parte de autoridades migratorias estadounidenses.

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A través de sus redes sociales, Rodríguez compartió una publicación en la que cuestionó las circunstancias que rodean la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, quien fue arrestado el pasado 16 de junio en Arizona por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Detención de Beto Coral en Estados Unidos abre nuevo debate tras pronunciamiento de Nórida Rodríguez

La actriz citó un mensaje publicado previamente por Coral en el que el activista denunciaba una supuesta situación relacionada con la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella. En ese trino, Coral señaló que durante un procedimiento adelantado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para recuperar bienes vinculados al narcotraficante Henry Carrillo, alias “Barriga”, en Cúcuta, habrían aparecido vehículos con publicidad de la campaña del candidato presidencial.

“Esto es grave. En este momento la SAE le está quitando los bienes al narcotraficante Henry Carrillo, alias ‘Barriga’, en Cúcuta, y ¿adivinen qué? Los camiones que llegaron a retirar elementos de las bodegas llevan la publicidad de la campaña de Abelardo De La Espriella”, escribió Coral en la publicación compartida por Rodríguez.

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El activista también formuló varios interrogantes sobre la presencia de dichos vehículos en el operativo. “¿Qué relación existe entre quienes aparecen operando en estos predios del narcotráfico y la campaña de Abelardo? ¿Por qué aparecen vehículos identificados con esa campaña en medio de este procedimiento contra narcos? ¿Qué dice la campaña?”, agregó en su mensaje.

Tomando como referencia esa denuncia, Nórida Rodríguez insinuó una posible relación entre la publicación realizada por Coral y su posterior detención en territorio estadounidense. “¿Es por esto que detuvieron a Beto Coral? No quiero ni pensar cómo sería si ese señor llega a la presidencia. Todos estamos en peligro”, escribió la actriz en sus redes sociales.

Sin embargo, las afirmaciones realizadas por Rodríguez corresponden a una opinión personal y no fueron acompañadas de pruebas que sustenten una relación directa entre la denuncia publicada por Coral y el procedimiento migratorio adelantado por las autoridades de Estados Unidos.

La captura de Beto Coral se conoció inicialmente a través del periodista Daniel Coronell, quien informó que el activista lo contactó mientras se desarrollaba el operativo migratorio. Posteriormente, Coronell compartió imágenes en las que aparecen agentes de Homeland Security Investigations (HSI) participando en la diligencia y señaló que Coral podría enfrentar un proceso de deportación.

El caso también provocó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien durante un Consejo de Ministros cuestionó la actuación de las autoridades estadounidenses y pidió la intervención de la Cancillería colombiana.

Según el mandatario, Coral sería víctima de una persecución política. Además, aseguró que el activista había recibido amenazas de sectores opositores y solicitó al Gobierno colombiano realizar gestiones diplomáticas para proteger sus derechos.

Actualmente, Beto Coral, quien reside en Estados Unidos desde 2015, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias mientras se define su situación ante las cortes de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). En los próximos días se determinará si obtiene una fianza, continúa detenido o enfrenta un eventual proceso de deportación.

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Mientras tanto, las declaraciones de Nórida Rodríguez, sumadas a los pronunciamientos de Gustavo Petro, mantienen el caso en el centro del debate político en Colombia, en medio de la campaña hacia la segunda vuelta presidencial.