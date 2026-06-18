Colombiano contó cómo se salvó de un supuesto robo durante el Mundial en México por intentar hablar “paisa”

Foto colombianos se toman México con emotivo banderazo antes del debut de la Selección en el Mundial 2026.

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La fiebre del Mundial ha llevado a cientos de colombianos a viajar hasta México para acompañar a la Selección Colombia, que debutó con victoria 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en un partido que volvió a encender la ilusión de los hinchas tras ocho años de ausencia mundialista.

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Pero, más allá del fútbol, muchos viajeros también han usado redes sociales para contar las situaciones curiosas, incómodas o inesperadas que han vivido durante su estadía en territorio mexicano. Uno de los relatos que más llamó la atención fue el de Angel Linero, un colombiano que aseguró en TikTok que se salvó de un supuesto intento de robo gracias a una táctica poco convencional: hablar “paisa”.

Según narró Linero en su cuenta, todo ocurrió cuando regresaba de un Oxxo cercano al lugar donde se estaba hospedando. Aunque el episodio, de acuerdo con su versión, lo dejó nervioso, decidió contarlo con humor en redes sociales.

“Ey, me iban a atracar en México y me salvé por ser colombiano. Marica, me pasó hace veinte minutos. O sea, todavía estaba nervioso, pero ya estoy bien”, dijo en el video.

¿Cómo se habría salvado el colombiano?

Linero explicó que, al salir del hotel, notó la presencia de un hombre que le pareció sospechoso, pero decidió actuar con normalidad y continuar su camino hacia la tienda. Después de hacer la compra, aseguró que la misma persona cruzó la calle y se le acercó con una pregunta que, para muchos, suele prender las alarmas.

“Brother, ¿tienes...? Eh, güey, ¿tienes la hora?”, habría dicho el sujeto, según el relato del colombiano.

Fue en ese momento cuando Linero decidió cambiar completamente su forma de hablar y responder con un acento paisa improvisado, como una manera de mostrarse más seguro y, quizá, confundir a la persona que se le había acercado.

Aunque no se puede verificar de manera independiente si se trató realmente de un intento de robo, el video se volvió tema de conversación por la manera en la que el colombiano contó la situación y, sobre todo, por la reacción que generó su supuesto acento paisa.

Como suele pasar en TikTok, la historia no solo despertó comentarios por el susto que dijo haber vivido, sino por la forma en la que intentó imitar el acento paisa. Varios usuarios bromearon diciendo que, más que sonar antioqueño, terminó haciendo una mezcla difícil de identificar.

“Con ese revuelto de acento, el man se asustó, no supo ni de dónde eras”, comentó una persona. Otro usuario escribió: “Fueron palabras paisas con acento costeño; te salvaste porque el mexicano no los diferencia”.

Otros llevaron la situación al humor y aseguraron que el supuesto ladrón debió quedar más confundido que intimidado. “El señor que le pidió la hora: ‘qué raros son los colombianos’”, fue otro de los comentarios que apareció entre las reacciones. Incluso hubo quienes le dijeron que “le salió mejor el mexicano que el paisa”.

Linero cerró su relato con una frase que terminó de volver viral el video: “Me tranquilicé de una. Y de verdad, marica, me salvé de ser atracado por ser colombiano. Nunca estuve tan, tan orgulloso de ser colombiano. Así que ya saben, si están fuera del país, hablen paisa por si las moscas”.

Colombianos en México, entre fútbol, turismo y redes

La presencia de colombianos en México no es nueva, pero eventos como el Mundial hacen que esa comunidad viajera sea mucho más visible en calles, estadios y redes sociales. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, México cuenta con registros oficiales sobre población nacida en otros países, información que permite dimensionar la presencia de comunidades extranjeras en ese territorio.

En medio de ese contexto, las historias de hinchas colombianos en México han empezado a tomar fuerza en plataformas como TikTok, donde no todo pasa por el resultado del partido. También aparecen relatos sobre choques culturales, formas de hablar, comida, seguridad y esas situaciones que, entre el susto y la risa, terminan convirtiéndose en contenido viral.

El caso de Linero abrió justamente esa conversación: qué tan rápido un colombiano intenta adaptarse fuera del país, cómo el humor aparece incluso después de un mal momento y por qué, para muchos usuarios, el verdadero protagonista del video no fue el supuesto intento de robo, sino ese acento paisa que, según las redes, nunca terminó de salir.