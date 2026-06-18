Gustavo Puerta, la novedad mundialista de Colombia: esto se sabe de su carrera y vida personal

La Selección Colombia volvió a una Copa del Mundo con una victoria que ilusionó a todo un país. En su debut en el Mundial FIFA 2026, la Tricolor venció 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un partido que tuvo goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, además del descuento de Abbosbek Fayzullaev para el equipo asiático.

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Aunque Luis Díaz terminó llevándose buena parte de los reflectores por su gol, asistencia y peso en el ataque colombiano, otro de los nombres que llamó la atención entre los hinchas fue el de Gustavo Puerta, quien apareció como una de las novedades de Néstor Lorenzo en el mediocampo de Colombia para el estreno mundialista.

Y es que en este tipo de partidos no solo se mira el marcador. También aparecen esos nombres que despiertan conversación, curiosidad y búsquedas en redes sociales. Puerta, que desde hace varios años viene siendo seguido por quienes están pendientes del recambio de la Selección Colombia, volvió a quedar en el radar de los aficionados que quieren saber más de su historia dentro y fuera de la cancha.

¿Quién es Gustavo Puerta?

Gustavo Adolfo Puerta Molano nació en La Victoria, Valle del Cauca, y se desempeña como mediocampista. Su nombre empezó a sonar con fuerza en el fútbol colombiano por su proceso con selecciones juveniles, especialmente con la Sub-20, donde fue uno de los futbolistas destacados de una generación que volvió a poner sobre la mesa el talento joven del país.

Su carrera profesional inició en Bogotá FC, club desde el que dio el salto al fútbol europeo. Después llegó al Bayer Leverkusen, equipo alemán con el que hizo parte de una etapa importante en su formación internacional. También tuvo paso por Hull City y actualmente aparece vinculado al Racing de Santander, según los registros públicos disponibles de su trayectoria deportiva.

Ese recorrido explica por qué su nombre no apareció de la nada. Puerta ha sido uno de esos jugadores que han tenido que construir su camino entre procesos juveniles, adaptación al fútbol europeo y la exigencia de ganarse un lugar en una Selección Colombia que tiene competencia fuerte en todas sus líneas.

¿Qué hizo Gustavo Puerta en el debut de Colombia?

En el partido ante Uzbekistán, Gustavo Puerta fue señalado como una de las novedades en el mediocampo colombiano. La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, logró imponerse 3-1 en un compromiso que no fue completamente cómodo, pues el equipo asiático alcanzó a empatar en el segundo tiempo antes de que Colombia retomara el control del marcador.

El duelo también tuvo un valor simbólico importante: Colombia regresó al Mundial después de ocho años de ausencia y lo hizo en un escenario histórico como el Estadio Azteca, ante miles de hinchas colombianos que acompañaron el estreno del equipo nacional.

¿Gustavo Puerta tiene esposa e hijos?

Esta es una de las preguntas que más suele aparecer cuando un futbolista joven empieza a ganar protagonismo en la Selección Colombia. Sin embargo, hasta el momento no hay información pública, oficial y verificable que permita afirmar que Gustavo Puerta tenga esposa o hijos.

Por eso, aunque en redes sociales puedan circular comentarios o búsquedas sobre su vida personal, lo cierto es que la información confirmada sobre Puerta está principalmente relacionada con su carrera deportiva, su paso por el fútbol europeo y su proceso con la Selección Colombia.

La novedad que despertó curiosidad en la Tricolor

Gustavo Puerta representa una de esas historias que suelen tomar fuerza en los Mundiales: jugadores jóvenes o de menos exposición mediática que aparecen en un partido grande y comienzan a despertar preguntas entre los hinchas.

Colombia empezó con pie derecho su camino mundialista y, aunque Luis Díaz fue la gran figura del debut, el nombre de Puerta quedó instalado entre los temas de conversación de quienes siguen de cerca el presente y el futuro de la Selección.

Por ahora, lo seguro es esto: Puerta fue una de las novedades de Colombia ante Uzbekistán y su carrera sigue creciendo en un momento clave. Lo demás, especialmente sobre su vida sentimental o familiar, solo debería contarse cuando exista una confirmación pública y verificable.