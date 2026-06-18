Hinchas de Colombia protagonizaron trifulca tras el partido de la selección: Todo habría iniciado por diferencias políticas

Hinchas de Colombia peleando - Fotos: Capturas de pantalla de un video aficionado el 18 de junio del 2026

La victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el debut mundialista despertó una alegría enorme en todo el país, pero no en todos los lugares la celebración terminó de la mejor manera. En redes sociales se difundió un video en el que se observa una fuerte pelea dentro de un bar, presuntamente después del triunfo de la Tricolor, en medio de una discusión que habría tenido tintes políticos.

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Mientras buena parte del país celebraba el regreso mundialista de Colombia con una victoria contundente, una grabación compartida por la cuenta Colombia Oscura mostró un momento de descontrol en un establecimiento nocturno. Según esa publicación, simpatizantes de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella habrían protagonizado una riña que quedó registrada en video.

En la grabación se ve a varias personas discutiendo, empujándose y lanzando golpes dentro del lugar, mientras otros asistentes intentan apartarse o intervenir. Por ahora, no hay un reporte oficial ampliamente conocido de la Policía, autoridades locales o del establecimiento que confirme si hubo heridos, capturados o daños materiales, por lo que el caso debe manejarse como un hecho difundido en redes sociales y no como una versión judicial cerrada.

Colombia ganó y la celebración se salió de control

El contexto deportivo ayuda a entender por qué había tanta euforia. Colombia debutó en el Mundial 2026 con una victoria 3-1 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con goles de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jáminton Campaz, mientras que Abbosbek Fayzullaev descontó para el equipo asiático.

Sin embargo, la alegría deportiva habría quedado atravesada por una discusión política. Según la publicación viral, la pelea involucró a personas que simpatizarían con dos sectores electorales opuestos, algo que vuelve a poner sobre la mesa cómo el ambiente político del país se ha metido incluso en espacios de celebración futbolera.

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La camiseta de Colombia también entró en la disputa política

Contra todo pronóstico, la camiseta amarilla no solo se ha visto en estadios, bares y calles por cuenta del Mundial. En los últimos días también ha sido usada dentro del ambiente electoral, especialmente por las campañas y simpatizantes que intentan conectar la emoción de la Selección con sus propios mensajes políticos.

Por eso, este episodio genera conversación más allá de la pelea puntual. No se trata únicamente de una riña en un bar, sino de una muestra de cómo la tensión política puede terminar contaminando espacios que, en teoría, deberían reunir a la gente alrededor de un mismo símbolo: la Selección Colombia.

El fútbol suele servir como punto de encuentro en un país acostumbrado a discutir por casi todo, pero escenas como esta dejan una imagen completamente contraria. La victoria ante Uzbekistán debía ser motivo de celebración, no de golpes ni enfrentamientos entre personas que, al final, estaban reunidas por la misma camiseta.

Se espera que, si las autoridades identifican el lugar exacto del hecho, puedan establecer si hubo denuncias, lesionados o responsabilidades concretas. Por ahora, lo único claro es que el video ya se volvió viral y que la celebración colombiana, al menos en ese bar, terminó convertida en un descalabro innecesario.