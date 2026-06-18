Noche de gala en El Campín: Millonarios anunció amistoso internacional contra un campeón de Copa Libertadores por sus 80 años

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Millonarios sigue preparando una celebración a la altura de su historia y ahora confirmó un partido que promete mover bastante a la hinchada embajadora. El equipo bogotano anunció que enfrentará a Colo-Colo de Chile en un amistoso internacional que hará parte de los eventos por sus 80 años.

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El propio club presentó el compromiso como una “noche de gala internacional” y dejó claro que será un duelo entre dos instituciones históricas del continente. El partido se jugará el sábado 18 de julio de 2026 en el estadio El Campín, escenario que volverá a vestirse de azul para una jornada especial.

Lo que faltaba. En medio de la conmemoración por ocho décadas de historia, Millonarios tendrá un invitado de peso, porque Colo-Colo no es cualquier rival. El conjunto chileno es uno de los clubes más representativos de su país y del fútbol sudamericano, por lo que el amistoso tendrá un aire diferente al de un simple partido de preparación.

Millonarios recibirá a Colo-Colo en El Campín

El anuncio fue realizado por Millonarios a través de sus canales oficiales, donde publicó una pieza gráfica del compromiso y confirmó que el partido será el 18 de julio. En el mensaje, el club señaló: “En la celebración de nuestros 80 años, recibimos a Colo-Colo para un duelo especial entre dos históricos”.

La frase no es menor, porque resume bien el sentido del encuentro. Millonarios no solo busca jugar un amistoso, sino abrir un espacio de celebración para su hinchada, con un rival internacional que también carga una historia fuerte en el continente.

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Aunque en el anuncio inicial no se entregaron detalles sobre boletería, horario o transmisión, se espera que el club entregue más información en los próximos días para los aficionados que quieran acompañar la celebración en El Campín.

Un partido con historia sudamericana

Millonarios celebra en 2026 sus 80 años, tomando como referencia su constitución oficial como Club Deportivo Los Millonarios el 18 de junio de 1946, fecha que marca uno de los momentos fundacionales de la institución azul.

Colo-Colo también llega con un peso histórico importante. El club chileno fue fundado el 19 de abril de 1925 y se ha consolidado como una de las instituciones más reconocidas de Chile, con una identidad marcada por el blanco y negro, además de una tradición fuerte dentro del fútbol sudamericano.

Por eso, el duelo en Bogotá tendrá un atractivo especial para los hinchas. No será únicamente una excusa para ver fútbol internacional, sino también una oportunidad para recordar el recorrido de Millonarios, su importancia en Colombia y su lugar dentro de la historia del continente.

Contra todo pronóstico, en tiempos donde los aniversarios de los clubes suelen quedarse en camisetas conmemorativas, campañas digitales o actos internos, Millonarios decidió sumar un partido internacional contra un rival de nombre grande. Eso le da otro tono a la celebración y puede convertir la noche del 18 de julio en una de esas fechas que la hinchada embajadora quiera marcar desde ya en el calendario.

Por ahora, el mensaje es claro: Millonarios quiere celebrar sus 80 años con su gente, en su casa y frente a un histórico de Sudamérica. El Campín será el escenario de una noche que promete nostalgia, fútbol y mucho ambiente azul.