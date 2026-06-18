¿Decepcionó o encantó? Así se le fue a Falcao en su debut como comentarista de fútbol en el Mundial

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

El estreno de Radamel Falcao García como comentarista deportivo durante el Mundial 2026 era uno de los momentos más esperados por los aficionados colombianos. Acostumbrados a verlo dentro del área rival y celebrando goles con la camiseta de la Selección Colombia, muchos tenían curiosidad por descubrir cómo se desenvolvería detrás de los micrófonos. La respuesta parece haber llegado rápidamente: su debut fue ampliamente bien recibido por la audiencia y generó una ola de comentarios positivos en redes sociales.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>>Luis Díaz tuvo amoroso encuentro con su esposa a pocas horas del debut en el Mundial

El histórico goleador colombiano se incorporó a la cobertura de ESPN y Disney+, participando en programas como Goool Morning América y La Casa del Kun, espacio conducido por el exdelantero argentino Sergio Agüero. Allí compartió mesa de análisis con reconocidas figuras del fútbol como Carlos Tévez, Óscar Ruggeri, Marcelo Gallardo y Sebastián Vignolo.

El debut de Falcao como comentarista: análisis, emoción y elogios tras el partido de Colombia

Desde su primera aparición, Falcao García mostró un estilo diferente al de muchos comentaristas tradicionales. Lejos de las polémicas o las críticas personales, centró sus intervenciones en el análisis táctico y en la explicación de aspectos técnicos del juego, aprovechando su experiencia como uno de los delanteros más importantes de la historia del fútbol colombiano.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el amplio conocimiento que demostró sobre los rivales de Colombia. Durante la previa y el análisis del partido frente a Uzbekistán, el samario aportó datos sobre el equipo asiático, sus características futbolísticas y los desafíos que podía representar para el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo.

Además, logró una conexión natural con la periodista Melissa Martínez, con quien compartió espacios de análisis. La dinámica entre ambos fue destacada por numerosos usuarios en redes sociales, que resaltaron la claridad de los conceptos expuestos y la química en pantalla.

La emoción de Falcao durante el partido de Colombia

Aunque intentó mantener el perfil analítico que caracteriza a los comentaristas deportivos, hubo un momento en el que la pasión pudo más. Durante la transmisión del encuentro entre Colombia y Uzbekistán, Falcao se volvió viral al celebrar con evidente emoción el gol de Luis Díaz.

Las cámaras captaron al exdelantero levantándose de su asiento y festejando la anotación del atacante guajiro, una reacción que fue ampliamente compartida en plataformas digitales y que muchos aficionados interpretaron como una muestra de su permanente vínculo con la Selección Colombia.

¿El periodismo deportivo será su futuro?

Durante una de sus intervenciones, Falcao fue consultado sobre la posibilidad de dedicarse al periodismo deportivo una vez concluya su carrera profesional. El colombiano sorprendió al revelar que, cuando integraba las divisiones inferiores de River Plate en 2005 y tenía poca continuidad, decidió estudiar Periodismo en la Universidad de Palermo.

Aunque posteriormente abandonó esos estudios debido a sus compromisos deportivos, reconoció que siempre mantuvo interés por la comunicación y el análisis futbolístico.

Sin embargo, dejó claro que todavía no contempla el retiro. El delantero afirmó que continúa activo y enfocado en su carrera como futbolista, aunque no cerró la puerta a una futura etapa en los medios de comunicación.

Los hinchas aprobaron su debut

Las reacciones en redes sociales fueron mayoritariamente favorables. Tras la difusión de varios fragmentos de su participación por parte de ESPN Colombia, numerosos aficionados destacaron la calidad de sus análisis y la tranquilidad con la que explicó diferentes situaciones de juego.

Comentarios como “Este sí es el verdadero Tigre, grande Falcao” reflejaron el entusiasmo de los seguidores, quienes celebraron ver a una de las máximas leyendas del fútbol colombiano aportando su conocimiento desde otra faceta.

Por ahora, el balance parece claro: Radamel Falcao García no solo mantuvo intacta su conexión con los aficionados, sino que también demostró que tiene las condiciones para brillar como comentarista cuando decida dar el siguiente paso en su carrera.