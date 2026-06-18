Nuevamente el rating deja en evidencia a RCN: Gol Caracol le dio sopa y seco en el debut de Colombia

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El partido de la Selección Colombia ante Uzbekistán por el debut en el Mundial 2026 terminó con una contundente victoria del combinado tricolor por 3 - 1 con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz. Pero esa no fue la única victoria contundente, en el rating del partido de ambas cadenas nacionales que realizaron la transmisión hubo un claro ganador.

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De acuerdo con las cifras publicadas por parte de IBOPE Colombia, el rating del partido entre Gol Caracol y Deportes RCN dejó en claro nuevamente las preferencias de los colombianos a la hora de ver el partido. Las cifras mostraron que Gol Caracol lideró el rating del miércoles 17 de junio con 25,73 puntos. Ahora bien, Deportes RCN volvió a quedar relegada y solo logró un rating de 6,14 puntos, según las cifras publicadas.

Ahora bien, la paliza que le dio Gol Caracol a Deportes RCN no fue solo con la transmisión del partido, fue inclusive con la previa del partido. Caracol tuvo un rating de 12,16 puntos en este programa, doblando con la previa lo conseguido por RCN en el partido.

Top 10 del rating Colombia del miércoles 17 de junio

GOL CARACOL COPA MUNDIAL VV (Caracol) - 25,73 NOTICIAS CARACOL 11:30 PM (Caracol) - 12,45 GOL CARACOL COPA MUNDIAL VV (Caracol) - 12,16 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM (Caracol) - 7,94 ASI VA LA COPA MUNDIAL (Caracol) - 6,51 COPA MUNDIAL VV (RCN) - 6,14 NOTICIAS CARACOL 12:30 PM (Caracol) - 5,49 EL JUEGO DE MI DESTINO (Caracol) - 4,76 TORMENTA DE PASIONES (CARACOL) - 4,66 EFE (CARACOL) - 4,47

Este ranking demuestra que las inclinaciones que tienen los colombianos a la hora de prender un televisor en el día, no solo para ver los partidos de la Selección Colombia, sino también para ve noticias y programas de entretenimiento.

Entre tanto, RCN sigue en la lucha de remontar esta tabla del rating en Colombia con estrategias de emisión y atracción en redes sociales, pero escándalos como el de Andrea Guerrero en pleno partido de la Selección Colombia siguen evitando que logren este objetivo.

Andrea Guerrero y Ricardo Henao protagonizaron incómodo momento antes del partido de Colombia

En medio de su caminata por el terreno de juego del Azteca, se dejaron ver desorientados, en especial la directora de deportes de Win Sports, quien incluso se cruzó con David Ospina, lo abrazó y siguió bastante rizueña y con algunos índices de trastabilleo.

Tras la viralización de este video, teniendo en cuenta el extraño comportamiento, hay decenas de personas que en redes sociales han criticado fuertemente, no solo a los comunicadores, sino también al canal por haber incurrido en esta inusual práctica en medio de uno de los juegos más importantes en la historia de la ‘Tricolor’.

Mónica Rodríguez y más personas dejaron su opinión en redes sociales sobre esta práctica



