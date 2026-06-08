Marbelle, en medio de la tristeza, confesó quién es el hombre que siempre extrañará

Marbelle se ha convertido en una de las figuras más comentadas del entretenimiento en Colombia, construyendo una sólida trayectoria musical de más de tres décadas como la ‘Reina de la tecnocarrilera’. Más allá de su voz y de sus recordados éxitos, la artista vallecaucana es ampliamente reconocida por su activa participación en el debate público y su férrea postura de oposición en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de sus redes sociales, la intérprete no duda en expresar sus opiniones de manera directa y sin filtros, convirtiéndose en una voz de enorme peso para los sectores críticos del mandato actual y manteniéndose constantemente en el centro de la atención mediática.

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Su nombre volvió a captar la atención de los internautas luego de compartir una emotiva publicación en sus redes sociales. Lejos de sus habituales opiniones políticas o proyectos artísticos, la cantante decidió mostrar su lado más humano y vulnerable al recordar al hombre que siempre extrañará. Se trata del exsenador Miguel Uribe Turbay, quien este 7 de junio cumplió su primer aniversario de fallecido tras el condenable crimen que acabó con su vida en medio de un evento público en 2025. Con este gesto, la artista dejó ver el enorme vacío que dejó la partida del líder bogotano en su entorno más cercano.

Para acompañar su sentido homenaje, Marbelle adjuntó una fotografía de uno de sus tantos encuentros, reflejando la genuina y madura amistad que sostenían desde hace un tiempo largo y que los llevó a compartir diversos espacios tanto personales como de apoyo institucional.

La imagen estuvo acompañada de una contundente y dolorosa frase en letras mayúsculas que evidenció el luto que aún embarga su corazón: “TE EXTRAÑARÉ POR SIEMPRE”. Con esta dedicatoria, la famosa intérprete se unió a las cientos de voces y condolencias que inundaron las redes sociales durante este fin de semana, recordando el legado de un hombre con el que compartía una misma visión de país y cuyo trágico desenlace sigue conmoviendo a gran parte de la sociedad colombiana.

El incondicional apoyo de Marbelle a Abelardo de la Espriella a la presidencia

En los últimos meses, Marbelle ha manifestado públicamente su total respaldo y admiración hacia el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, destacando no solo su labor jurídica y su defensa de los valores democráticos, sino también su faceta como empresario y artista, deseando así que se convierta en el próximo presidente de Colombia.