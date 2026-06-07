Marbelle tuvo dolorosa cirugía “a carne viva” en su embarazo y su hija revivió los crudos detalles del quirófano

Maureen Belky Ramírez Cardona, artísticamente conocida en todo el país como Marbelle, se ha consolidado como una reconcida artista, ganándose el título de la ‘Reina de la tecnocarrilera’. Desde su salto a la fama en los años 90 con éxitos como ‘Collar de perlas’, la cantante vallecaucana ha sabido mantenerse bajo los reflectores no solo por su voz, sino también por su faceta como actriz en su propia telenovela biográfica ‘Amor sincero’ y su recordada participación como mentora en ‘realities’ musicales.

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Las fibras más sensibles de su intimidad volvieron a llamar la atención luego de que su hija, Rafaella Chávez, abriera su corazón en una profunda entrevista con la periodista Cristina Estupiñán en el espacio ‘Sinceramente Cris’. Lejos de hablar de sus proyectos en la música o la actuación, la joven desató un nido de controversias y dejó fríos a los internautas al relatar la cruda odisea de salud que atravesó la cantante cuando estaba a punto de dar a luz, un episodio que los médicos catalogaron directamente como un milagro de la ciencia y de la fe.

Rafaella relató con detalles que todo comenzó en el octavo mes de gestación, cuando una apendicitis mal diagnosticada se convirtió en una severa infección que amenazaba con acabar con la vida de ambas.

“Cuando mi mamá tiene ocho meses a ella le da una apendicitis... deja pasar más de 24 horas, entonces se le convirtió en una peritonitis aguda y se infectó conmigo adentro. Cuando llega al hospital la hacen firmar un consentimiento donde ella que cuando se despertara la bebé no iba a estar”, reveló Rafaella Chávez, describiendo los instantes previos a lo que llamó una verdadera escena de terror.

Ante la nula posibilidad de aplicarle más anestesia para no afectar a la bebé, los cirujanos tuvieron que intervenir a la artista en un estado de vulnerabilidad extrema. “A mi mamá la tienen que abrir a carne viva con su barrigota, con su hija adentro... Mi papá teniéndola de un brazo, mis abuelos de otro y apretándola con correas. Yo me salvé porque el doctor me tuvo en su mano las 12 horas de cirugía y la infección no logró tocarme”, reiteró la joven confesando además que fue gracias a una recomendación del entonces presidente Andrés Pastrana que su madre la encomendó al arcángel Rafael, prometiendo ponerle su nombre si lograba sobrevivir a la traumática experiencia.

¿Cuántas hijas tiene Marbelle?

Marbelle tiene dos hijas que se han convertido en sus más grandes pilares de vida. La mayor es Angie Cardona, a quien la artista adoptó legalmente desde muy pequeña y con quien ha vivido una relación madura de altibajos mediáticos. La menor es Rafaella Chávez, fruto de su recordado matrimonio con el fallecido jefe de seguridad presidencial Royne Chávez. Aunque ambas han tomado caminos profesionales completamente distintos, siguen siendo el centro de atención favorito de las plataformas digitales de la famosa intérprete.