Marbelle, en medio del dolor, expresó su cariño por Miguel Uribe Turbay tras su muerte, “estuviste presente cuando te necesité”

Marbelle es una conocida cantante colombiana, quien cuenta con una trayectoria de más de 10 años, contando con una serie de éxitos que la han llevado a formar parte de los principales escenarios del país y también a formar parte del grupo musical ‘Planchando el despecho’. Pero, quien decidió seguir sus pasos fue su hija, Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez, quien también se ha destacado como actriz, donde la artista ha sido su principal inspiración, como lo evidencia en sus redes sociales. Sin embargo, en medio de su más reciente publicación, Marbelle mostró su tristeza por el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay.

Sobre la 1:56 am de este 11 de agosto se confirmó el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, luego de permanecer más de dos meses internado en la Fundación Santa fe, tras sufrir un complejo atentado que lo llevó a permanecer con pronóstico reservado e incluso ser sometido a varias intervenciones.

Aunque la esperanza de su recuperación estaba más que presente tras presentar algunos avances en su condición de salud, en pocos días esta se vio afectada por una hemorragia que le terminó costando la vida. Ante el fallecimiento del senador fueron varias las voces quienes expresando su tristeza y por ende, las respectivas condolencias para su familia y una de las que más se destacó tuvo que ver con Marbelle, quien además de compartir en varios eventos con el senador, contaban con una amistad:

“Tengo un dolor inmenso en mi corazón. Aún no puedo entender nada de lo que pasó y ya no importa, quiero recordarte siempre a Colombia. ¡Gracias por tantos momentos imborrables, tu amor por Colombia nos unió y me llevó a conocer el hombre tan maravilloso que llevaba su hogar como bandera de amor Gracias Miguel! Por tu inmenso amor, por acompañarme y darme el privilegio de conocerte… Gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité… ¡Gracias porque reímos, hablamos, cantamos, celebramos, nos desahogamos y hasta marchamos y soñamos juntos por Colombia! Luchador eterno siempre estarás en mi corazón. María Claudia Tarazona a ti mujer valiosa, todo mi amor. Gracias por la fuerza del amor y del perdón que nos has enseñado. Te quiero y estaré siempre para ti“, las respectivas declaraciones de Marbelle estuvieron acompañadas de una imagen junto a Miguel Uribe Turbay, bastante sonrientes y demostrando la amistad que lograron construir.

